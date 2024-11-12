Многие даже не задумывались об истинном предназначении этой функции.

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Зачем нужны горизонтальные линии на заднем стекле автомобиля / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему эти полосы так важны

Как включить подогрев стекол на авто

Почти каждый современный автомобиль оснащен рядом технологий, которые делают вождение комфортнее и безопаснее. Одним из таких устройств являются горизонтальные линии на заднем стекле.

Главред узнал, что они имеют не только эстетическую функцию, но и играют важную роль в обеспечении видимости.

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Для чего нужна маркировка на заднем стекле автомобиля?

Заднее стекло обеспечивает обзор дороги позади автомобиля, что особенно важно при движении задним ходом. Кроме того, как и зеркала заднего вида, заднее стекло помогает минимизировать вероятность аварий, связанных со слепыми зонами, пишет французский портал Sante+.

Однако зимой и в условиях повышенной влажности обзор может быть затруднен — на стекле образуется иней или туман, препятствующий видимости. Чтобы решать эту проблему, на заднем стекле предусмотрены тонкие горизонтальные линии, выполняющие функцию обогрева.

Горизонтальные линии на заднем стекле: как они работают?

Эти горизонтальные линии на самом деле представляют собой систему отопления, скрытую внутри стекла. Тонкие металлические нити, расположенные между слоями стекла, выполняют функцию нагревательных элементов. При активации обогрева они излучают тепло, что позволяет удалить конденсат, иней и туман с поверхности стекла.

Активировать обогрев можно нажатием кнопки с символом прямоугольного окна со стрелками, которая обычно находится на панели управления автомобилем.

Как работает обогрев заднего стекла?

Когда вы включаете обогрев, электрический ток проходит по нитям, выделяя тепло и плавно испаряя влагу или растапливая иней. Для того чтобы система заработала, требуется несколько минут, но результат — чистое и прозрачное стекло — помогает значительно улучшить видимость и облегчает маневрирование в любых погодных условиях.

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