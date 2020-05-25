Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара: прогноз на неделю

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара / УНИАН

За минувшие выходные (23-45 мая) гривна вновь укрепилась по отношению к доллару. На понедельник, 25 мая, Нацбанк Украины установил официальные курсы на уровне 26,76 гривны за доллар и 29,17 гривны за евро.

Эксперты финансового рынка, однако, предполагают, что вскоре курс доллара по отношению к гривне вновь вырастет. В частности, такого мнения придерживается старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает портал Факты.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 гривны, а наличный доллар в банках — около 26,9−27,2 гривны", — именно так звучит его прогноз.

Читайте такжеКак сильно карантин ударит по курсу гривныАндрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики компании Forex Club, напротив, убежден ‒ валютный ранок Украины находится в ожидании и курс может колебаться как в одну, так и в другую сторону.

"В понедельник, 25 мая, на открытии рынка курс гривны укрепился до 26,76 гривны за доллар Игроки рынка обращают внимание на поступающую макроэкономическую статистику, а также последние новости, чтобы оценить перспективы движения. Банкиры будут следить за ситуацией на местах, чтобы оценить, как ослабление карантина повлияет на общий спрос и предложение. Вероятно, в ближайшее время гривна расширит диапазон колебаний от 26,7 до 27 гривны за доллар", — утверждает он.

Напомним, ранее эксперты утверждали, что до конца нынешнего года курс гривны может радикально укрепиться — по причине того, что дефицит бюджета Украины во многом будет профинансирован за счет внешних заимствований.