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Украинцам при обмене всучивают "некачественные" доллары: как не оплошать

Дмитрий Видоменко
29 декабря 2023, 10:58
Украинцы массово жалуются: в обменниках и кассах им продают "плохую" валюту. Уже несколько месяцев действуют новые правила продажи валюты.
Доллары, обмен валют
Банки пытаются в первую очередь вернуть купюры с повреждениями обратно населению. / коллаж Гларед, фото УНИАН

Украинцы массово жалуются, что в обменниках и кассах им продают "некачественную" валюту. Ведь уже несколько месяцев действуют новые правила продажи валюты, сообщает портал "Обозреватель".

После многочисленных жалоб населения Нацбанк обязал банки принимать для обмена все доллары, кроме тех, которые имеют серьезные повреждения (их можно отдать на инкассо). И теперь эти же старые банкноты с незначительными повреждениями массово предлагают клиентам в кассах банков.

Однако никаких правил банки не нарушают. Они обязаны принимать купюры с повреждениями и, конечно, пытаются в первую очередь вернуть их обратно населению.

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"Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", – объясняют сотрудники государственного "ПриватБанка".

В "валютном" постановлении Нацбанка говорится, что обмену подлежат купюры любого номинала и года эмиссии, если они не имеют значительного повреждения.

У украинцев обязаны принять купюру (и, соответственно, выдать другому человеку), если:

  • она имеет локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потерю бумагой жесткости;
  • есть отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 квадратных миллиметров;
  • есть пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;
  • присутствуют надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;
  • в ней отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 мм каждый.

Все эти банкноты можно получить в кассе банка. Если клиент не согласен, то он имеет право отказаться от обмена, но выбирать купюры для этого процесса банки не позволяют.

Напомним, как ранее сообщал Главред, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной считает, что курс доллара в Украине в начале 2024 года вырастет примерно на 50-60 копеек. На курс гривни к доллару будет влиять и ожидание международной помощи Украине.

Ранее Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 грн за доллар.

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доллар обменники купюры
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