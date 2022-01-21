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В Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелиться

21 января 2022, 01:07
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Владельцев земельных паев обязывают уплачивать минимальный налог, говорит Татьяна Даниленко.

огород
/ УНИАН

Налоговые изменения в 2022 году предусматривают, что украинцы получили новые налоги на землю, а также на собственно выращенные овощи, рассказала адвокат Татьяна Даниленко.

Как пишет он в материале на НВ, в Налоговом кодексе появится термин минимальное налоговое обязательство — минимально возможная сумма налогов, которую будут платить пользователи землей.

Эксперт уточнила, что ее размер определяется по формуле: сумма всех налогов не может быть менее 4% (с 2023 года — 5%) от нормативно-денежной оценки земли.

По ее словам, этот налог не распространяется на земельные участки, используемые дачными и садоводческими кооперативами (обществами), а также приобретенные в собственность/пользование членами этих кооперативов.

"Это означает, что владельцев земельных паев обязывают уплачивать минимальный налог. Кроме того, налог надо будет платить даже за огород, если его размер составляет 0,5 га (50 соток). На выплату налога не будет влиять то, что человек выращивает овощи для собственного потребления, а не для продажи на рынке", - подчеркнула адвокат.

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Даниленко добавила, что в случае же если лицо будет продавать собственную сельскохозяйственную продукцию, выращенную на сельскохозяйственных угодьях и его доход от продажи овощей превысит 12 минимальных заработных плат, необходимо будет уплатить налог на доходы физлиц 18%.

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