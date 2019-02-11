Украина по версии Пети: у Порошенко показали странную карту страны

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко опубликовала в Facebook фото с форума "Открытый диалог", где президент Петр Порошенко представил свою предвыборную программу.

На снимке Геращенко вместе с депутатом Марией Ионовой стоят на фоне символической карты Украины, составленной из названий городов Украины. При этом на карте нет ни одного города Крыма и Донбасса.

На это обратил внимание журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook Dubinsky.pro.

"Друзья, подскажите, вы видите на карте #командаПорошенко такие украинские города, как Донецк, Луганск, Горловка, Дебальцево, Иловайск, Севастополь, Симферополь, Керчь и т.п. Или это уже не Украина, по версии Пети? Или, вернее, не его Украина?" - задался вопросом Дубинский.

В комментариях к посту пользователи шутят по поводу конфуза:

Порошенко вместе с командой в заброшеные села !Пусть пороботают, востановят то ,что разрушили за время Незалежности!!!!

Где же достоинство людей как можно верить когда знаеш что тебя постоянно обманывают

екоторые города по два три раза.... Ровно, например, тоже не вижу - хотя казалось бы... ЗУ обласной центр ...

Вони заховані за сракою Іри Геращенко, та її подружки

На карте показаны официальные крепостные, остальная часть территорий и крепостных в бегах.

Зато Припять есть :)Все зайцы и медведи за Петю

Ранее лидер Радикальной партии и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что избирательный штаб президента Петра Порошенко планирует провокации на его встречах с избирателями.

По его словам, "ответственные исполнители" "гадости" - депутаты Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" - Сергей Березенко, Игорь Кононенко и Наталья Ковальчук.