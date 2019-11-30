Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать

Стало известно, о чем нельзя мечтать девушкам / Instagram

Говорят, что каждая девушка греет в сердце мечту - она хочет встретить и построить отношения и крепкую семью с идеальным мужчиной.

Но глупо думать, что такая мечта притянет, словно мощный магнит, настоящего принца. Мистики настаивают, что девушка вполне может "промечтать" свою судьбу.

О чем нельзя мечтать женщине

По словам эзотерика, мечтать не вредно, но наши девушки очень часто замещают мечтами действия. К примеру, очень часто девушки очень сильно мечтают об идеальных мужчинах, при этом сами вообще ничего не делают для того, чтобы приблизить мечту и воплотить ее в реальность. Все по принципу – "мадам легли и просят".

При этом в мечтах девушек их будущий мужчина и желания исполняет, и быстро решает все проблемы, и весь такой хороший-расхороший в отличной настроении.

И тут возникает опасность – женщина настолько поглощена фантазиями, что вообще ничего не делает. В итоге такая увлеченная фантазиями девушка остается одна, потому что, оторванная от реальности, она никому не нужна.

Эзотерик считает, что виной всему - неправильное течение жизненной энергии.

"Так, мечтая, мы посылаем незримые сигналы Вселенной, которая формирует наши силы. Иначе говоря, если превратить свою мечту в план действий, то вы заметите прилив энергий, необходимых для её достижения. Поэтому не следует заменять такую мечту фантазией, которую вы "проживаете" вместо реальности. Зачем вам помощь, когда вы довольствуйтесь грёзами?", - отметил эзотерик, пишут росСМИ.

При этом следует учесть вот что. Очень часто если "идеальный" мужчина с мешком денег и решающий все проблемы и находится, то он, как правило, оказывается жестоким и ревнивым садистом, а вовсе не добрым папочкой.

О чем еще нельзя мечтать

"Однажды я получу много денег, и больше никогда не буду работать!" — так выглядит самая опасная мечта многих людей. Для них идеальный день – это тот день, в котором им не придется напрягаться ни минуты. Но такая мечта приводит только к бедности.

"Однажды я встречу "золотую рыбку" (найду лампу Алладина, волшебный цветок и т.п.) – и все мои желания сбудутся. Мистики говорят, что эта разрушительная мечта, ведь чудес не бывает, и даже если существует счастливый случай, то и для него нужны усилия.

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