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В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 марта 2021, 04:37

Самая модная женская обувь 2021 на весну – это балетки, в которых всегда появляется ощущение свободы. Также в моде женские туфли с ремешком Мэри Джейн.

  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram
  • Модные женские туфли на низком ходу 2021 Instagram

Комфорт – это самое главное, что мы сегодня ценим в обуви, поэтому смело можем утверждать, что началась эпоха плоской обуви. Конечно, это вовсе не означает, что туфли на каблуках отошли на задний план, но они зачастую очень неудобные, и никакая красота не радует, если все мысли только о том, как бы быстрее оказаться дома и освободить ноги.

В то же время плоские туфли тоже вышли за рамки только удобной обуви. Сегодня в продаже найдете много гламурных вариантов, которые вызывают неподдельное чувство восторга.

Готовьтесь, туфли женские на низком ходу будут повсюду в 2021 году, и у кроссовок появится достойная конкуренция. При этом дизайнеры обуви постарались на славу, и подготовили для нас немало разных вариантов на любой вкус. Комфортная и в то же время элегантная, утонченная и помпезная обувь без каблуков станет находкой для многих.

Модная женская обувь на низком ходу 2021 весна-лето

В моду вернулись сабо

Удивительная обувь с открытой пяткой на невысокой платформе с едва заметным каблуком - сабо, или клоги, в сезоне весна-лето 2021 будут актуальны как никогда. Особого внимания заслуживают сабо бежевого, коричневого или черного цветов с контрастными заклепками по бокам.

Модные женские туфли на низком ходу 2021
Модные женские туфли на низком ходу 2021 / Instagram

В тренде балетки с острым и круглым носком

Самая модная женская обувь 2021 на весну – это балетки, в которых всегда появляется чувство свободы. Только учитывайте одно правило – если вы выбираете черные балетки, тогда старайтесь надеть что-то яркое. И наоборот, яркие балетки станут украшением монохромного образа.

Модные женские туфли на низком ходу 2021
Модные женские туфли на низком ходу 2021 / Instagram

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Туфли на низком ходу Мэри Джейн в тренде

Для всех романтичных натур в моде сказочные женские туфли с ремешком Мэри Джейн – они очень напоминают те знаменитые туфли из 1900-х на детском широком каблуке, в которых были обуты герои комикса Ричарда Ауткольта. Туфли Мэри Джейн на низком ходу в 2021 году – удачная покупка, ведь они очень симпатичные.

Модные женские туфли на низком ходу 2021
Модные женские туфли на низком ходу 2021 / Instagram

Слингбеки на низком ходу – писк сезона

Эти потрясающие туфли женские родом из 40-х с закрытым носком и ремешком, который фиксирует открытую пятку, будут в ближайшее время повсюду. При этом модели на низком ходу не на шутку решили взять штурмом вершину моды 2021. Смело можете носить слингбеки с джинсами, платьем и юбкой любого фасона и длины.

Модные женские туфли на низком ходу 2021
Модные женские туфли на низком ходу 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х: фотоКакая обувь на низком ходу еще в моде:

  • В моде мокасины.
  • Лоферы в тренде.
  • "Папины" сандалии все еще актуальны.
  • В моде мюли без каблука.

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