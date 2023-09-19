Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день

В Украине с 1 сентября изменились даты многих церковных праздников в связи с переходом на новый календар. Мы расскажем, когда будем отмечат Покрову и как правильно это сделать.
Какого октября Покрова - новая дата праздника
Покрова Пресвятой Богородицы ранее всегда отмечалась 14 октября. Однако с 1 сентября 2023 года этот праздник имеет новую дату. Христиане будут отмечать Покрову в первый день октября, на 13 дней раньше.
Почему праздник Покрова так называется - история
У названия праздника Покрова Пресвятой Богородицы есть две версии. Одна - народная, вторая - церковная. Согласно народной версии, в этот день происходила встреча осени с зимой. Народная этимология названия связана с первым снегом, который покрывал землю и готовил к первым холодам.
Согласно церковной версии, жители Царьграда собрались на ночную службу в церковь, когда город окуржили чужаки. В это время их молитву услышала Богородица, явилась под сводами храма и защитила людей своим покровом.
Что обязательно нужно сделать на Покров
В этот святой праздник лучше придерживаться традиций, чтобы жизн была благополучной и счастливой. Очень важно посетит церковь и поставить свечу Богородице. Также в этот день особенной милостыни просят у Богородицы пары и женщины. Дома стоит выпекать блины и булочки, они обязательно должны быть на столе в этот день. И всё же главное - молитва и служба.
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