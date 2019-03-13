"Застрахуй сеструху": Девушка отчекрыжила себе пилой руку ради страховки

13 марта 2019, 03:19

Теперь незадачливой мошеннице и ее родным-сообщникам ломится тюремный срок.

Пила
Пила. Иллюстративное фото. / OLX

Жительница Словении намеренно отпилила себе руку для получения страховки на сумму около 400 тысяч евро (около 11,83 млн гривен).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты BBC News. Согласно обнародованным данным, происшествие произошло в городе Любляна. С помощью родственников она отпилила застрахованную кисть до запястья, после чего сразу обратилась к врачам.

Девушка и ее родные убеждали врачей, что повреждение было нанесено случайно, когда она якобы пилила ветки деревьев.

Однако полицейские выяснили, что эти люди целенаправленно оставили отпиленную часть руки дома, поскольку надеялись, что за пожизненную инвалидность получат повышенную компенсацию.

Начато расследование. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в России пенсионерка собрала банду и "ограбила" банк ради квартиры для внучки.

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рука Словения страховка мошенничество пила
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