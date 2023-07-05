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Блестит, как новое: девушка показала, как почистить потускневшее кольцо

Сергей Кущ
5 июля 2023, 09:24 обновлено 5 июля, 09:24
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Ювелирный бренд поделился рецептом, как очистить потускневшее серебро.
Девушка показала, как почистить потускневшее кольцо
Девушка показала, как почистить потускневшее кольцо / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если вы любите носить серебряные украшения, вы, вероятно, замечали, что они могут быстро потускнеть или потемнеть под воздействием окружающей среды.

Для тех, кто ищет более естественный способ сохранить блеск своих украшений, ювелирный бренд Flaire & Co поделился в TikTok рецептом, как очистить потускневшее серебро.

В ролике объясняется, что регулярная чистка - это ключ к тому, чтобы ваши украшения из серебра оставались красивыми и яркими.

видео дня

В видео показан пример сильно потускневшего серебряного кольца с помутневшими драгоценными камнями, которые потеряли товарный вид после воздействия окружающей среды. Далее девушка объясняет, как вы можете легко и быстро исправить ситуацию с помощью простого натурального чистящего средства.

Вам понадобятся:

  • кружка горячей воды
  • миска, выстланная алюминием
  • немного мыла для посуды
  • 1 столовая ложка пищевой соды
  • 1 столовая ложка соли

Насыпьте ингредиенты в миску, а затем залейте горячей водой. Поместите украшения в миску на 10 минут. Затем почистите его зубной щеткой и все готово.

Смотрите видео о том, как очистить серебро в домашних условиях:

@flaire.co Regular cleaning or wear is key to keeping your sterling silver jewelry nice and bright! #silverjewelry#jewelrycleaning♬ original sound - Flaire & Co.

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