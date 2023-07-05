Девушка с легкостью отмывает старые липкие банки: нужен всего 1 ингредиент

У Скайлар есть простое решение для очистки банок.

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Девушка показала, как отмыть налет на банках / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие из нас сталкивались с неприятной проблемой - грязные и липкие банки, которые намного труднее отмыть нежели обычную посуду.

Форма банки в сочетании с неприятным липким налетом, который она может создать, превращает уборку в сложную задачу. К счастью, у пользователя Instagram Скайлар есть простое решение для очистки банок.

"Капните немного оливкового масла, разорите его по всей поверхности, а затем возьмите щетку с жесткой щетиной и счищать налет, пока он не отойдет", - объясняет она в ставшем вирусным ролике в Instagram.

видео дня

После скрабирования маслом Скайлар рекомендует ополоснуть банку теплой водой. И не бойтесь использовать более горячую воду, чем вы привыкли.

Как легко помыть банки / скриншот с видео

"Я была потрясена тем, как легко она отходит", - заявила девушка, показывая результат своей работы.

Смотрите видео о том, как отмыть старые липкие банки при помощи оливкового масла:

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