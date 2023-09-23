Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

Главред расскажет, что делать с гнилыми яблоками на даче или во дворе.

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Куда девать опавшие яблоки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Достаточно скоро после созревания яблоки падают с деревьев, как и другие плоды. Мы расскажем, что делать с гнилыми яблоками, чтобы ничего не повредить на участке.

Куда девать опавшие яблоки

Опавшие яблоки - это достаточно хорошее и органическое удобрение для плодовых деревьев, которое можно закопать, однако при удном условии - они не должны быть гнилыми. Перед тем, как закапывать яблоки под деревями, необходимо отсортировать здоровые от гнилых и здоровые измельчить.Измельченные плоды можно закопать под дерево вместе с листьями или навозом.

Можно ли оставлять гнилые яблоки под яблоней

Гнилые яблоки ни при каких уловиях нелзя оставлять на земле около плодовых деревьев. Они могут испортить деревья или вызвать болезни. Также гнилые яблоки, а иными словами - падалица, часто приводят к появлению вредителей.

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Можно ли гнилые яблоки закапывать в землю

Гнилые яблоки можно исползовать для так называемых "теплых грядок" или, еще лучше, отправить в компост. Помимо этого их, конечно, можно закопать и в землю, но подальше от плодовых деревьев.

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