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Почему нельзя убивать пауков: приметы и толкование

Согласно древней легенде, паук - это защитник.

19 июня 2020, 15:31
паук
Согласно древней легенде, паук - это защитник. / 1zoom.ru

Если вы увидели у себя дома нелюбимое и страшное насекомое - паука, не спешите расправляться с ним. Появление паука в доме, в отличие от птицы, обычно несет благую весть.

Согласно древней легенде, паук - это защитник. Однажды, якобы, именно пауки спасли священника от преследователей, забаррикадировав вход в пещеру, где тот прятался. Поэтому считается, что если в доме поселился паук, да еще и показался на стене или на диване, то стоит ждать приятных новостей. А сплетенная им паутина считается капканом для счастья. Мол, не удастся уже ему покинуть ваш дом.

Во многих культурах паук символизирует финансовое благополучие. Следовательно, лучше его не убивать.

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Кроме того, паучки защищают дом от злого глаза и зависти, а также могут стать своеобразными целителями, если в доме кто-то заболел.

Поэтому убить паука - значит лишиться защиты, обрести проблемы со здоровьем, и приготовиться к неприятным известиям.

Пауки во сне

Хотя пауки, которых мы находим в нашей комнате, в подвале или на чердаке, в основном безвредны (и все же вызывают страх), есть несколько видов пауков, которые чрезвычайно опасны и могут убивать. Эта характеристика может отражаться на наших снах и символизировать токсическое или опасное поведение, плохие намерения в отношении вас кого-либо из вашего окружения.

Паучья паутина на первый взгляд может показаться творческой и кропотливой работой, но их цель - охотиться и брать в заточение других существ. И эта характеристика может появиться в ваших снах. Вы можете чувствовать себя в ловушке, беспомощным или застрявшим. Вы можете чувствовать, что кто-то другой контролирует вашу жизнь. Если вам приснилось, что вы оказались жертвой, застрявшей в паутине, пересмотрите свои отношения с коллегами, друзьями или близкими. Возможно, кто-то из них, токсические влияет на вас и вашу жизнь.

Не в последнюю очередь, мы должны учитывать, что у паука много ног и глаз. Следовательно, это может указывать на плохого человека, преследующего или наблюдающего за вами повсюду (его глаза повсюду), или на кого-то с плохими намерениями.

В общем, сон о пауке в большинстве случаев отражает какое-то неизбежное событие, которое повлияет на вашу жизнь, а вид, цвет и размер паука напрямую отражают каким оно будет. В то время как светлый паук может предсказать положительное событие, темный (черный) предсказывает отрицательное событие. Размер паука предсказывает степень грядущих изменений.

Черный паук

Черный паук не предсказывает ничего хорошего. Что-то плохое может случиться с вами в обозримом будущем, и часто это что-то, что трудно принять, и это часто приводит к боли, разочарованию и отчаянию.

Например, вы не получите долгожданное повышение по службе на работе, или вы можете обнаружить, что ваш партнер изменяет вам.

Также, черный паук может в реальности быть человеком, желающим причинить вам боль.

Белый паук

Белый паук означает совершенно противоположное тому, что предсказывает черный паук. Белый паук предвещает счастье и успех во всех сферах вашей жизни.

Вы можете купить выигрышный билет, влюбиться или почувствовать, что вы находитесь в лучшей фазе своей жизни. Величина этого успеха зависит от размера паука. Чем больше паук, тем больше успеха или счастья.

Белые существа и животные во сне часто также символизируют умственное очищение или чистую совесть.

Паук укусил

Укус паука означает, что ваша готовность и помощь другим не окупается. Вы забываете о себе, и люди используют вас во благо. Вы должны научиться распознавать, кто действительно заслуживает вашей помощи, а кто просто использует вас.

Убить паука во сне

Если вы убили паука во сне, вспомните его цвет и размер. Если вы убили черного паука, ваша ситуация может быстро измениться к лучшему. Если вы убили белого паука, у вас будет несчастье и у вас ничего не получится. Если вы убили зеленого паука, ваше здоровье ухудшится.

Если вы убили опасного или большого паука, такого как черная вдова или тарантул, в вашей жизни произойдет что-то неожиданное и очень позитивное. Это может быть огромный поворот жизни к лучшему.

Также обратите внимание на то, где вы убили паука. Например, сон об убийстве паука, падающего на ваше тело, показывает, что вы скоро преодолеете любую катастрофу, через которую вы сейчас проходите.

паук приметы
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