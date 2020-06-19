Почему нельзя убивать пауков: приметы и толкование

Согласно древней легенде, паук - это защитник. / 1zoom.ru

Если вы увидели у себя дома нелюбимое и страшное насекомое - паука, не спешите расправляться с ним. Появление паука в доме, в отличие от птицы, обычно несет благую весть.

Согласно древней легенде, паук - это защитник. Однажды, якобы, именно пауки спасли священника от преследователей, забаррикадировав вход в пещеру, где тот прятался. Поэтому считается, что если в доме поселился паук, да еще и показался на стене или на диване, то стоит ждать приятных новостей. А сплетенная им паутина считается капканом для счастья. Мол, не удастся уже ему покинуть ваш дом.

Во многих культурах паук символизирует финансовое благополучие. Следовательно, лучше его не убивать.

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Кроме того, паучки защищают дом от злого глаза и зависти, а также могут стать своеобразными целителями, если в доме кто-то заболел.

Поэтому убить паука - значит лишиться защиты, обрести проблемы со здоровьем, и приготовиться к неприятным известиям.

Пауки во сне

Хотя пауки, которых мы находим в нашей комнате, в подвале или на чердаке, в основном безвредны (и все же вызывают страх), есть несколько видов пауков, которые чрезвычайно опасны и могут убивать. Эта характеристика может отражаться на наших снах и символизировать токсическое или опасное поведение, плохие намерения в отношении вас кого-либо из вашего окружения.

Паучья паутина на первый взгляд может показаться творческой и кропотливой работой, но их цель - охотиться и брать в заточение других существ. И эта характеристика может появиться в ваших снах. Вы можете чувствовать себя в ловушке, беспомощным или застрявшим. Вы можете чувствовать, что кто-то другой контролирует вашу жизнь. Если вам приснилось, что вы оказались жертвой, застрявшей в паутине, пересмотрите свои отношения с коллегами, друзьями или близкими. Возможно, кто-то из них, токсические влияет на вас и вашу жизнь.

Не в последнюю очередь, мы должны учитывать, что у паука много ног и глаз. Следовательно, это может указывать на плохого человека, преследующего или наблюдающего за вами повсюду (его глаза повсюду), или на кого-то с плохими намерениями.

В общем, сон о пауке в большинстве случаев отражает какое-то неизбежное событие, которое повлияет на вашу жизнь, а вид, цвет и размер паука напрямую отражают каким оно будет. В то время как светлый паук может предсказать положительное событие, темный (черный) предсказывает отрицательное событие. Размер паука предсказывает степень грядущих изменений.

Черный паук

Черный паук не предсказывает ничего хорошего. Что-то плохое может случиться с вами в обозримом будущем, и часто это что-то, что трудно принять, и это часто приводит к боли, разочарованию и отчаянию.

Например, вы не получите долгожданное повышение по службе на работе, или вы можете обнаружить, что ваш партнер изменяет вам.

Также, черный паук может в реальности быть человеком, желающим причинить вам боль.

Белый паук

Белый паук означает совершенно противоположное тому, что предсказывает черный паук. Белый паук предвещает счастье и успех во всех сферах вашей жизни.

Вы можете купить выигрышный билет, влюбиться или почувствовать, что вы находитесь в лучшей фазе своей жизни. Величина этого успеха зависит от размера паука. Чем больше паук, тем больше успеха или счастья.

Белые существа и животные во сне часто также символизируют умственное очищение или чистую совесть.

Паук укусил

Укус паука означает, что ваша готовность и помощь другим не окупается. Вы забываете о себе, и люди используют вас во благо. Вы должны научиться распознавать, кто действительно заслуживает вашей помощи, а кто просто использует вас.

Убить паука во сне

Если вы убили паука во сне, вспомните его цвет и размер. Если вы убили черного паука, ваша ситуация может быстро измениться к лучшему. Если вы убили белого паука, у вас будет несчастье и у вас ничего не получится. Если вы убили зеленого паука, ваше здоровье ухудшится.

Если вы убили опасного или большого паука, такого как черная вдова или тарантул, в вашей жизни произойдет что-то неожиданное и очень позитивное. Это может быть огромный поворот жизни к лучшему.

Также обратите внимание на то, где вы убили паука. Например, сон об убийстве паука, падающего на ваше тело, показывает, что вы скоро преодолеете любую катастрофу, через которую вы сейчас проходите.