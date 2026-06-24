Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих

Вопреки распространенному мифу, парашюты в пассажирских самолетах не повысили бы уровень безопасности.

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Почему пассажирам самолетов не выдают парашюты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Можно ли прыгнуть с пассажирского самолета с парашютом

Почему пассажирам не выдают парашюты в самолетах

Почему оставаться в самолете во время аварии безопаснее

Инструктаж по безопасности в начале каждого полёта всегда напоминает пассажирам об аварийных выходах, кислородных масках и спасательных жилетах. Но об одной детали там никогда не говорится — о парашютах. Идея выдать их каждому пассажиру выглядит привлекательно лишь на первый взгляд, но в реальных условиях полёта она практически неприменима.

Главред расскажет, почему пассажирам самолетов не выдают парашюты.

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Почему пассажирам самолетов не выдают парашюты

Коммерческие самолеты обычно летают на высоте 10–12 км. Там температура достигает минус 50 °C, а воздух непригоден для дыхания без кислородных систем. Скорость лайнера составляет сотни километров в час, что делает прыжок без специальной подготовки практически невозможным, пишет Slash Gear.

"Сотни пассажиров, прыгающих в воздушный поток с температурой -50 °C и скоростью около 800 км/ч без подготовки — это сценарий, который вряд ли закончится хорошо", — отмечается в материале.

Почему оставаться в самолете безопаснее

Авиационная практика доказывает, что даже в критических ситуациях пребывание в салоне дает больше шансов на выживание. Один из известных примеров — инцидент 1982 года с рейсом British Airways 747-200. Самолет попал в облако вулканического пепла и потерял все двигатели. Он стремительно снижался, но экипажу удалось перезапустить двигатели и совершить аварийную посадку. Если бы пассажиры тогда попытались использовать парашюты, число жертв было бы значительно больше.

Даже если самолет находится на высоте, подходящей для прыжка, организовать массовую эвакуацию из салона практически невозможно. Требуется специальная подготовка, которой у большинства пассажиров нет. Парашюты занимают много места, увеличивают вес самолета и создают новые риски во время эвакуации.

Современная гражданская авиация уже считается самым безопасным видом транспорта. Она опирается на многоуровневые системы контроля, регулярные инструктажи и аварийное оборудование. Добавление парашютов не повысило бы уровень безопасности, а наоборот — создало бы новые угрозы.

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Об источнике: Slash Gear Slash Gear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и превратился в площадку с широким охватом. В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

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