Сколько воды надо пить в день: призер мирового чемпионата развеял миф

Главред расскажет, сколько на самом деле воды надо пить человеку в день.

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Сколько воды надо пить в день / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

О том, сколько воды в день нужно выпивать человеку, давно ходят споры. Однако на самом деле, всё гораздо проще, чем кажется. Мы расскажем, сколько воды надо пить в день каждому человеку, чтобы это количество было оптимальным.

Сколько в норме надо пить воды в день

Когда кто-то задумывается о том, сколько нужно пить воды в день на кг веса, то самой нормальной кажется формула о 40 мл на килограм, однако это не совсем так.

Эксперт по питанию, фитнес-тренер и мастер спорта международного класса Эвард Муганга развеял миф и рассказал, как понять, в каком количестве воды вы нуждаетесь.

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Эксперт утверждает, что для того, чтобы вычислить количество необходимой человеку воды, необходимо обратить внимание на несколько факторов. В первую очередь, на желание, то есть, на жажду. Второй фактор, требующий внимания - это вес. Человеку с большим весом будет тяжело выпить большое количество воды. Также важно учитывать климат, в холодное время года нормально хотеть употреблять меньше воды.

К тому же, на количество необходимой воды помимо прочего влияет и интенсивность тренировок.

Как следствие, пить нужно тогда, когда хочется и лучше не допускать жажды, чтобы не путать её с голодом. Также пить нужно во время тренировки, если она долгая и вы много потеете. И конечно, стоит прислушиваться к потребностям собственного организма, он лучше знает, чего и сколько ему нужно выпить и съесть.

Смотрите видео о том, сколько воды нужно человеку:

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