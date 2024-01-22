Совершенно не вредно и даже полезно: как сделать чипсы дома

Главред расскажет, как приготовить чипсы под фильм и не повредить своё здоровье.

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Как сделать чипсы дома / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Чипсы - довольно любимый продукт для многих, однако всем известно, что этот снек вредный и не совсем нужен в рационе питания. Однако что может быть приятнее, чем вечерний просмотр фильма с этим лакомством. Мы расскажем, как сделать чипсы и при это не навредить себе и близким.

Как сделать чипсы дома - ингредиенты

Для "правильных" чипсов вам понадобится:

твердый сыр

любимые специи

соль

пергамент

духовка

Как приготовить чипсы в домашних условиях

В период после праздников да и вообще по жизни человеку природно желание заботиться о своем организме и не употреблять пищевой "мусор". Для того, чтобы приготовить сырные чипсы, нужно натереть сыр на мелкую терку, в равномерный слой рассыпать на пергамент, посыпать любимыми специями, солью и разложить сверху нарезанные грибы. Затем это полотно нужно запекать в духовке на протяжении 15 минут на средней температуре.

видео дня

Когда сыр запечется, его нужно разрезать на квадратики.

Смотрите видео о том, как приготовить домашние чипсы:

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