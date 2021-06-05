В Ужгороде нашли замученным котенка: "постарались" малолетние живодеры

В Ужгороде дети замучили котенка, узнали полицейские / flickr.com/[email protected]

В Ужгороде Закарпатской области в пятницу вечером, 4 июня, на ул. Гвардейская нашли мертвым котенка, на его теле были признаки издевательств.

Правоохранители выяснили, что к жестокому поведению с животным причастны дети в возрасте шести и восьми лет, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Закарпатье.

В ведомстве добавили, что подозреваемые и их родители уже найдены.

Правоохранители пообщались с детьми и родителями. С семьей будут работать "детские" – ювенальные полицейские, чтобы малолетние больше не вели себя жестоко с животными.

После инцидента в Ужгороде с котенком начато производство по ст. 299 Уголовного кодекса – Жестокое обращение с животными.

Напомним, в Украине за жестокое обращение с животным, в результате которого оно погибло, грозит арест на шесть месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В нашей стране уголовную ответственность могут нести лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. За малолетних детей ответственность несут их родители.