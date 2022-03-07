Что делать в случае отсутствия водоснабжения – рекомендации Минздрава

Как правильно обеззараживать воду.
В Министерстве здравоохранения опубликовали план действий населения в случае отсутствия водоснабжения.
В Минздраве отметили, что в случае военных действий и невозможности воспользоваться питьевой водой из источников централизированного водоснабжения эти инструкции помогут спасти жизнь.
- В первую очередь необходимо использовать воду из нецентрализированных источников водоснабжения – бюветы, колодцы, шахтные колодцы. Или воспользоваться пунктами разлива питьевой воды. Также фасованная булилированная вода для индивидуального использования.
- Вода должна храниться в закрытых емкостях с маркировками "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Отмечается, что воду из открытых водоемов можно использовать только для технических нужд.
- Воду для питья и приготовления пищи необходимо кипятить в течение 10 минут с момента закипания. Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.
Напоминаем номера экстренных служб:
- 112 — Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы).
- 101 — Пожарная служба.
- 102 – Полиция.
- 103 — Скорая медицинская помощь.
- 104 — Аварийная служба газовой сети.
- 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ.
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Автор: Елена Стороженко