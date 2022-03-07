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Что делать в случае отсутствия водоснабжения – рекомендации Минздрава

7 марта 2022, 13:40

Как правильно обеззараживать воду.

вода
Что делать при отсутствии водоснабжения - Минздрав / pixabay

В Министерстве здравоохранения опубликовали план действий населения в случае отсутствия водоснабжения.

В Минздраве отметили, что в случае военных действий и невозможности воспользоваться питьевой водой из источников централизированного водоснабжения эти инструкции помогут спасти жизнь.

  • В первую очередь необходимо использовать воду из нецентрализированных источников водоснабжения – бюветы, колодцы, шахтные колодцы. Или воспользоваться пунктами разлива питьевой воды. Также фасованная булилированная вода для индивидуального использования.
  • Вода должна храниться в закрытых емкостях с маркировками "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Отмечается, что воду из открытых водоемов можно использовать только для технических нужд.
  • Воду для питья и приготовления пищи необходимо кипятить в течение 10 минут с момента закипания. Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

Напоминаем номера экстренных служб:

  • 112 — Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы).
  • 101 — Пожарная служба.
  • 102 – Полиция.
  • 103 — Скорая медицинская помощь.
  • 104 — Аварийная служба газовой сети.
  • 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ.

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МОЗ питьевая вода
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