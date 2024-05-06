Многие сушили одежду неправильно: где категорически нельзя развешивать вещи

Эксперт предупредил, что малоизвестная ошибка при сушке белья в помещении может привести к хаосу в доме и способствовать росту плесени в доме.

https://glavred.info/lifehack/mnogie-sushili-odezhdu-nepravilno-gde-kategoricheski-nelzya-razveshivat-veshchi-10563002.html Ссылка скопирована

Как правильно сушить одежду - распространенная ошибка может привести к проблемам / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, УНИАН

Пол Стронг из компании Magnet Trade говорит, что не стоит вешать белье и постельное белье на деревянные двери и перила, поскольку это может нанести "значительный ущерб" вашему дому, сообщает Mirror.

"Размещение мокрого белья на деревянных поверхностях может привести к долгосрочным структурным повреждениям. Дерево - чрезвычайно пористый материал, поэтому если на нем оставлять мокрое белье, особенно многократно, оно может деформироваться и даже сгнить со временем" - добавляет он.

Эксперт также предупредил, что влажные деревянные поверхности могут стать "питательной средой для роста плесени", что представляет "значительные риски для здоровья" - особенно для детей и людей с имеющимися респираторными заболеваниями.

видео дня

"Что касается плесени, то следует также избегать сушки белья на батареях", - посоветовал Стронг. "Сушка белья на батареях задерживает влагу на стенах, способствуя росту плесени".

Поэтому эксперт рекомендует размещать одежду на сушилке в помещении и ставить ее возле открытого окна или двери, чтобы "обеспечить хорошую вентиляцию и оптимальные условия сушки.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред