Пол Стронг из компании Magnet Trade говорит, что не стоит вешать белье и постельное белье на деревянные двери и перила, поскольку это может нанести "значительный ущерб" вашему дому, сообщает Mirror.
"Размещение мокрого белья на деревянных поверхностях может привести к долгосрочным структурным повреждениям. Дерево - чрезвычайно пористый материал, поэтому если на нем оставлять мокрое белье, особенно многократно, оно может деформироваться и даже сгнить со временем" - добавляет он.
Эксперт также предупредил, что влажные деревянные поверхности могут стать "питательной средой для роста плесени", что представляет "значительные риски для здоровья" - особенно для детей и людей с имеющимися респираторными заболеваниями.
"Что касается плесени, то следует также избегать сушки белья на батареях", - посоветовал Стронг. "Сушка белья на батареях задерживает влагу на стенах, способствуя росту плесени".
Поэтому эксперт рекомендует размещать одежду на сушилке в помещении и ставить ее возле открытого окна или двери, чтобы "обеспечить хорошую вентиляцию и оптимальные условия сушки.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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