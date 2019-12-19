Сериал Відморожений: 13, 14, 15, 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019

Відморожений 13 серия онлайн / 1+1

13, 14, 15, 16 серия сериала Відморожений вышли 19 декабря в 21:45 на 1+1. Дзидзьо должен вернуть долг своим родственникам, и время заканчивается. Он пытался соблазнить Риту, но в конечном итоге, сам в нее влюбляется.

Что было в 13, 14, 15 и 16 сериях, и чем закончился сериал Відморожений - смотри и читай на Главреде.

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По сюжету, Михаил - ловкий парень из 90-х, который попал в переделку с мафией, и его друг вынужден был заморозить его в криокамере, которую сделал из холодильника, и которая позволила Михаилу остался замороженный на 23 года.

Спустя 23 года его родственники - Дзидзюки случайно обнаруживают его в старом доме, в котором жили все это время, и который принадлежит по документам Михаилу. Они выплатили его долги, и собирались продать его дом, но Михаил не согласен. Он обязался выплатить долг, и в процессе нашел свою любовь

Відморожений 16 серия онлайн / 1+1

Смотрите, чем закончился 1 сезон сериала Відморожений.

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Відморожений 13 серия смотреть онлайн 19-12-2019:

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Відморожений 14 серия смотреть онлайн 19-12-2019:

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Відморожений 15 серия смотреть онлайн 19-12-2019:

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Відморожений 16 серия смотреть онлайн 19-12-2019:

Все эпизоды сериала Відморожений выходят в 21:45 по будням с понедельника по четверг на 1+1. Также посмотреть сериал Відморожений можно на сайте Главред.