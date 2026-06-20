'Гринч' возвращается: оскароносный фильм с Джимом Керри получит продолжение

Кратко:
- В качестве режиссера выступит Рон Ховард
- Сценарий продолжения пишут Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мэндел
Студия Universal приступила к работе над сиквелом фильма "Гринч - похититель Рождества". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Исполнитель главной роли Джим Керри может вернуться к культовому образу. Сообщается, что с актером ведутся переговоры.
По информации издания, в качестве режиссера выступит Рон Ховард, работавший над оригинальной картиной. Рон Ховард выступит режиссером и продюсером ленты вместе с Брайаном Грейзером.
Сценарий продолжения пишут Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мэндел, ранее работавшие над экранизациями произведений "Доктор Сьюз".
Комедия "Гринч - похититель Рождества" вышла на экраны в 2000 году. В 2001-м фильм был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший грим".
По данным аналитической компании Nielsen, лента остается одним из самых популярных рождественских фильмов на стриминговых сервисах. В конце 2025 года она уступила по просмотрам среди праздничного контента только фильму "Один дома".
В 2018 году студии Universal и Illumination Entertainment выпустили анимационную адаптацию "Гринча", которая стала успешной и популярной среди зрителей, показав высокие кассовые сборы.
Новости кино
Ранее Главред сообщал, что известная британская актриса Эмилия Кларк пожалела об участии в популярных кинофраншизах. После участия в сериале "Игра престолов" Кларк присоединилась к съемкам в популярных проектах, включая мини-сериал "Секретное вторжение" от Marvel, фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" и "Терминатор: Генезис". По ее словам, ни один из них не понравился зрителям.
Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".
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О персоне: Джим Керри
Джим Керри - канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец. Обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.
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