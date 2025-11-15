Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

Врач проанализировал внешний вид голливудского актера и то, как он изменился.

Джим Кэрри очень изменился / Коллаж Главред, фото Instagram/jimcarrey__

Популярный Голливудский актер Джим Кэрри ошеломил поклонников редким публичным появлением на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2025 году.

По данным издания Radar online, некоторые были встревожены его "неузнаваемым" внешним видом и "новым лицом".

Известный пластический хирург из Беверли-Хиллз эксклюзивно рассказал о том, какие косметические операции, по всей видимости, сделал звезда "Маски", и одна из процедур стала причиной столь кардинальных изменений в его внешности.

Доктор Миллисент Ровело, которая не лечила Керри, изучила фотографии и видео с выступления актёра-затворника в Рок-Холле, а также с его появлений на красной дорожке кинопремьер в 2024 и 2020 годах и заметила значительные изменения в состоянии его век за последний год.

В период между премьерой фильма "Соник в кино: Еж Соник 3" в декабре 2024 года и сегодняшним днём доктор Ровело говорит: "Очевидно, что он перенёс верхнюю блефаропластику", имея в виду операцию на веках.

Джим Керри / businessinsider.com

"На фотографиях 2024 года у него много избытков кожи верхних век, нависающих над внешними уголками глаз. На последнем видео с ним видно, что избыток кожи удалён, и это делает его глаза больше и круглее".

Она отметила, что в целом Керри сохранил тот же облик, добавив: "Хотя если сравнить его нынешние глаза с теми, что были у него в молодости, они выглядят очень похожими".

Что касается остальных частей лица Керри, она отмечает: "Похоже, он не перенёс дополнительных хирургических операций", но полагает, что ему сделали "значительные" инъекции ботокса.

О персоне: Джим Кэрри Джим Кэрри - канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец. Обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

