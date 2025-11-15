Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
  1. Новости
  3. Звёзды

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

Алена Кюпели
15 ноября 2025, 22:38
52
Врач проанализировал внешний вид голливудского актера и то, как он изменился.
Джим Кэрри очень изменился
Джим Кэрри очень изменился / Коллаж Главред, фото Instagram/jimcarrey__

Популярный Голливудский актер Джим Кэрри ошеломил поклонников редким публичным появлением на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2025 году.

По данным издания Radar online, некоторые были встревожены его "неузнаваемым" внешним видом и "новым лицом".

Известный пластический хирург из Беверли-Хиллз эксклюзивно рассказал о том, какие косметические операции, по всей видимости, сделал звезда "Маски", и одна из процедур стала причиной столь кардинальных изменений в его внешности.

видео дня

Доктор Миллисент Ровело, которая не лечила Керри, изучила фотографии и видео с выступления актёра-затворника в Рок-Холле, а также с его появлений на красной дорожке кинопремьер в 2024 и 2020 годах и заметила значительные изменения в состоянии его век за последний год.

В период между премьерой фильма "Соник в кино: Еж Соник 3" в декабре 2024 года и сегодняшним днём доктор Ровело говорит: "Очевидно, что он перенёс верхнюю блефаропластику", имея в виду операцию на веках.

Джим Керри
Джим Керри / businessinsider.com

"На фотографиях 2024 года у него много избытков кожи верхних век, нависающих над внешними уголками глаз. На последнем видео с ним видно, что избыток кожи удалён, и это делает его глаза больше и круглее".

Она отметила, что в целом Керри сохранил тот же облик, добавив: "Хотя если сравнить его нынешние глаза с теми, что были у него в молодости, они выглядят очень похожими".

Что касается остальных частей лица Керри, она отмечает: "Похоже, он не перенёс дополнительных хирургических операций", но полагает, что ему сделали "значительные" инъекции ботокса.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Джим Кэрри

Джим Кэрри - канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец. Обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джим Керри новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

22:51Война
Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

20:49Украина
Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

20:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Три знака зодиака вскоре накроет волна счастья и успеха: кто в списке

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках играющих кошек за 23 секунды

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

Судьба подготовила перемены: какие знаки зодиака скоро найдут настоящую любовь

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине

Последние новости

23:42

Россияне расстреляли украинских военных на Запорожье: стало известно число жертв

22:51

"Каждый квартал трудно отбивать у врага": военный рассказал о боях около Покровска

22:38

Джим Кэрри ошарашил внешним видом после пластики

22:26

"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

21:27

Коррупция во время войны: в ОП громкий скандал назвали "частью экономики"

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
20:49

Из плена могут вернуться более тысячи украинцев: Умеров проводит переговоры с РФ

20:26

Путин поставил сроки захвата Покровска и Купянска: Зеленский раскрыл провал РФ

19:48

Главная елка Украины: как и чем будут украшать новогоднее дерево

19:43

Без света останется большинство украинцев: новые графики отключений на 16 ноября

Реклама
19:27

Украинцев предупредили о стремительном росте цен: какие продукты подорожают

19:10

Спецпосланник по Беларуси: попытка тянуть Лукашенко или тянуть страну?мнение

18:41

Эти три знака зодиака сорвут джекпот от Вселенной: кто окажется счастливчиком

18:34

Удар дронов СБУ: в Новороссийске взорваны установки С-400 и радары РФ - СМИ

18:13

Перезагрузка топовых энергокомпаний стартует: Зеленский принял решение

18:10

Стильные пуховики на зиму 2026: как выбрать модный фасон и выделиться из толпыВидео

17:48

Продюсер Мозговая пожаловалась на дорогую коммуналку: подписчики ей ответили

17:28

Россиянам "перекрывают кислород": ключевая трасса к Покровску на грани обрушения

16:50

Почему князя Ярослава называют Мудрым - раскрыта истинная причинаВидео

16:42

"Не было выбора": Трамп заявил, что США "довольно скоро" проведут ядерные испытания

16:27

Врожденный дар: ТОП-4 даты, которым приписывают экстрасенсорные способности

Реклама
16:25

Мощные удары ВСУ: взорван НПЗ, уничтожена РЛС, военный эшелон и скопления россиян

16:09

Невеста на 10 лет старше: известный футболист тайно женился на украинке

15:58

Почему 16 ноября нельзя сидеть на столе: какой церковный праздник

15:55

В Украине выявили рекордсменов со скрученным пробегом: какие авто лучше не брать

15:32

Украинцы массово подают заявки на "Зимнюю поддержку" - когда поступят деньги

15:28

Оккупанты бомбят украинские поезда: в The Guardian предупредили о последствиях

15:15

Злится ли кот, когда хозяин надолго исчезает из дома: ответ удивит многих

15:12

Как носить свитер после 40 лет и не выглядеть "бабушкой": советы стилиста

15:03

Осадчая без макияжа поделилась важным мессенджем

14:40

ВСУ отошли в Запорожской области: военные заявили об обострении боев

14:38

"Почти миллион долларов": Хлывнюк раскрыл, почему отверг заоблачный гонорар

14:29

Ждало трое: Цимбалюк рассказал, сколько ему предлагали за интим

14:12

Вдова первой жертвы ЧАЭС Наталья Ходемчук погибла от удара РФ по КиевуФото

14:04

ВСУ оттесняют врага под Купянском: в ISW подтвердили успехи и продвижение

13:46

От хаки до баклажанового: как стильно сочетать самые сложные цвета сезонаВидео

13:41

Полос на стекле не будет: простая хитрость восстановит старые дворники в авто

13:36

В день обстрела: Лиза Ющенко засветила мужа-россиянина на веселой вечеринке

13:22

"Всю дурь выгоняют": Киркоров пошел на крайние меры в воспитании дочери

13:04

Украинским беженцам в Польше прекращают оказание помощи - все подробности

12:46

Украинцы могут остаться без пенсий: Politico предупредило об угрозе срыва выплат

Реклама
12:30

Бывшая Кличко кардинально изменила цвет волос

12:22

Одно дерево кормило всех: из чего предки когда-то делали хлеб и кофеВидео

12:04

Гороскоп на завтра 16 ноября: Девам - проблема, Водолеям - радость

12:03

"Это конечно вырезали": участница "Холостяка" раскрыла, почему ушла от Цимбалюка

11:42

"Это просто восторг": как превратить мясные кости в мощнейшую подкормку для цветовВидео

11:36

Старт "Зимней поддержки" в Украине: как получить 1000 гривен от государства

11:36

Что должно быть на рождественском столе 2025: 12 блюд и их значение

11:32

Какие приборы никогда нельзя подключать к удлинителю

11:27

"Ушла из жизни легенда": на фронте погиб известный украинский поэт и художник

10:58

Батл розовых шляп: что смешило украинцев в 5 выпуске "Холостяка"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять