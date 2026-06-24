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Семейная реликвия, которую приняли за мусор, оказалась ценным сокровищем

Константин Пономарев
24 июня 2026, 16:23
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Мужчина решил показать специалистам старую книгу своего отца и узнал, что владеет редким артефактом исчезающей культуры.
Мужчина рассказал, что наткнулся на книгу, когда разбирал вещи своего отца
Мужчина рассказал, что наткнулся на книгу, когда разбирал вещи своего отца / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Reddit

Вы узнаете:

  • Почему старую книгу сначала приняли за обычный хлам
  • Что нашли между страницами древнего манускрипта
  • Почему рукопись может стоить гораздо больше, чем кажется

28-летний житель Марокко случайно обнаружил в семейной коллекции старую потрепанную книгу, которую сначала принял за обычную арабскую рукопись.

Однако после консультации со специалистами выяснилось, что находка может представлять значительную историческую ценность и относится к редкой письменной традиции берберского народа. Своей историей мужчина поделился на популярном форуме Reddit.

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Мужчина рассказал, что наткнулся на книгу во время визита в родной город, когда разбирал вещи своего отца. Изношенная обложка, пожелтевшие страницы и следы повреждений водой не вызвали у него особого интереса. На первый взгляд артефакт выглядел как одна из многих старых религиозных рукописей.

Эксперты установили происхождение рукописи

Однако более внимательное изучение заставило владельца обратиться к экспертам. Специалисты установили, что текст написан на ташелхийтском (шильха) берберском языке с использованием арабской письменности.

Владелец рассматривает возможность передать редкий манускрипт исследователям
Владелец рассматривает возможность передать редкий манускрипт исследователям / Фото: Reddit

Подобные рукописи считаются редкими свидетельствами письменной культуры берберских народов Марокко.

Особенностью манускрипта стало сочетание черных и красных чернил. Красным цветом выделены исламские формулы и религиозные заголовки, тогда как основные пояснения написаны на берберском языке.

Находке может быть более двух столетий

По мнению исследователей, рукопись могла быть создана еще в XVIII веке. Несмотря на возраст, в книге сохранились многочисленные записи прежних владельцев, подписи и пометки на разных языках. Именно эти детали особенно удивили нынешнего владельца.

Особенностью манускрипта стало сочетание черных и красных чернил
Особенностью манускрипта стало сочетание черных и красных чернил / Фото: Reddit

"То, что я считал обычной семейной реликвией, оказалось хрупким свидетельством исчезающей письменной культуры", - признался мужчина.

Специалисты считают, что подобные тексты использовались для обучения основам ислама носителей берберского языка, которые не владели арабским в достаточной степени.

Что будет с редким манускриптом дальше

После публикации фотографий находки на Reddit история быстро привлекла внимание пользователей со всего мира.

Теперь владелец рассматривает возможность передать редкий манускрипт исследователям или коллекционерам, которые смогут обеспечить его сохранность для будущих поколений.

"Это прекрасно и удивительно. Я бы посоветовал обратиться к специалисту по реставрации, чтобы он помог восстановить некоторые изношенные детали", - написал один из пользователей.

Ранее Главред писал о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

Также сообщалось о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

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Об источнике: Reddit

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