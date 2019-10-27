Доктор лицемерных наук, или Почему в Украину не идет Илон Маск

Владимир Омелян ничего не сделал для прихода Маска в Украину - эксперт/ Facebook

Маленький, но красноречивый пример того, почему мы всегда будем среди аутсайдеров. Да, с раздутыми мордами от самомнения. Да, с красиво и правильно перерезанными ленточками на открытии межрайонного центра сдачи анализов. Да, с хорошими навыками хорового пения. Но именно аутсайдерами, которых откровенно презирают.

Легендарный и образцовый уже для наших широт Илон Маск очередным своим гениальным твитом сообщает, что за чуть более 100 дней им удалось построить на шанхайском пустыре отличный завод Тесла. Если быть совсем точным, то от момента согласования, с проектными работами и до окончания самого строительства прошло всего 168 дней. С потрясающими параметрами эффективности.

Читайте такжеГлавный вывод из скандала с родами жены ОмелянаМаск вообще заимел привычку шокировать нас темпами и качеством строительства своих заводов и электростанций в разных частях мира. Как бы регулярно подчеркивая, что новая эра наступила. Для тех, правда, кто адекватен. Но для нас цимес этой истории совсем в другом.

Почти мгновенно экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян (тот самый бесполезный и очень болтливый петрушка) тут же разразился собственным фэйсом в стиле "Завод Тесла в Китаї. Поки інші здають аналізи і проходять поліграфи в прямому ефірі, розповідають нісенітниці і обіцяють казки".

Это и есть причина того, почему мы так низко ползаем. Почему всегда дерьмово выглядим в глазах наших партнёров. Почему всегда и везде опаздываем. Почему только морды друг другу бить умеем. Потому что у нас всегда и везде... Омелян. Полноценное шизофреническое явление.

Этот "крутой парень" почти пят лет отсидел в кресле министра инфраструктуры и ни черта не сделал. Вообще. При нем мы из относительной постиндустриальной эпохи вывалились в самый настоящий доиндустриальный период. При нем, разумеется, никаких заводов Тесла и близко у нас нигде не появилось. Ни за 100 дней, ни за 1000, ни за всю жлобскую каденцию Омеляна. А те производства, которые у нас имелись, постепенно хирели и приходили в упадок.

Читайте такжеЕсли бы Илон Маск запускал Falcon Heavy на Киевщине...Оставлю пока за скобками тот факт, что Маск приходит только туда, где не надо годами состоять в "согласовательных приемных", чтобы получить разрешение. И не надо платить "откаты" какому-нибудь очередному омеляну за права проектировать и строить.

Безусловно, нынешние пацаны продолжили "успешную" практику вчерашнего министра-фейсбучника - те же барьеры, те же сложности с согласованиями, те же губительные правила входа на отраслевой рынок. Но суть не в этом.

Суть только в том, что Омелян крайне омерзителен и предсказуем в своем лицемерии. И не только он. Сидят как пауки в кабинетах, тупо жрут наше время и наш ресурс, но потом - когда их гонят прочь вонючей метлой - начинают рассуждать о Маске, его работах и прочих инвестициях. И в их сальные головы даже не приходит простая мысль: почему сам он, будучи топ-чиновником за пять лет не изменил условия работы на нашем рынке? Почему при нем Маск не строил заводы на наших пустырях?