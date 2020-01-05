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Планы Путина зловещи: чего бояться Украине

Андрей Головачев

политический эксперт

5 января 2020, 06:38

Цель России - раскачивать Украину фазами "обострение-потепление".

Путин
Путин разработал план по Украине/ Reuters

Подавляющее большинство наших аналитиков считают, что цель Путина в Украине заключается в том, чтобы принудить ее исполнить Минские соглашения, т.е. принять ОРДЛО на условиях фактической федерации. А в случае отказа Украины, Россия вправе ожидать снятия всех санкций, наложенных на нее в связи с конфликтом на Донбассе. Мол, Россия выиграет в любом случае и этим объясняется сравнительная терпеливость Путина.

Однако, такое понимание целей Путина слишком упрощенное. Точнее, оно в корне неверное. Думать всерьез, что цель Путина добиться снятия санкций со стороны ЕС - это верх наивности. Россия всю жизнь живет под какими-то санкциями Запада и для нее это нормальное состояние. Более того, санкции Запада лишь легитимизируют режим Путина, мобилизуют общество вокруг своего лидера и служат удачным оправданием неэффективности экономики. Путинскому режиму санкции нужны как воздух.

Путин прекрасно понимает, что нынешняя власть в Украине:

1. Никогда не согласится принять ОРДЛО на условиях федерации, потому что это вызовет жесткую реакцию, вплоть до неповиновения, бунтов и даже сепаратизма, в галичине.

Читайте такжеВечный Путин: чего на самом деле стоит опасаться Украине2. Никогда официально не выйдет из Минских соглашений и будет бесконечно согласовывать формулу Штайнмайера и вообще "ломать дурку", фактически замораживая конфликт.

Это означает, что ситуация будет тупиковая и Европа никогда не снимет санкции с России, так как последняя реально поддерживает и всегда будет поддерживать сепаратистов. А Запад всегда будет на стороне Украины, какие бы глупости она не вытворяла, даже если она вся свихнется и свалиться в архаичный национализм. И Путина все это вполне устраивает!

Но почему Путина это устраивает? Почему он играет в эту игру? Каковы его конечные цели?

Планы Путина предельно масштабны, глобальны и они сводятся к двум целям:

1. Добиться распада Украины по линии запад-юго-восток и втянуть ее (без западной части) вместе с Приднестровьем в ОДКБ и ЕврАзЭс с дальнейшем образованием нового конфедеративного союза Россия-Беларусь-Украина.

2. Добиться распада ЕС и НАТО.

Реализация данной стратегии приведет в доминированию Российской империи в Европе.

Добиваться распада Украины Путин собирается (точнее уже начал) с помощью чередования фаз военного обострения на Донбассе и экономического потепления. Все это, по мысли Путина, должно довести украинское общество до прострации, уныния и сумасшествия.

Например, сейчас Путин позволяет Зеленскому поздравлять себя с Новым годом, обменивается пленными, заключаются договора на поставку российской нефти на 10 лет, газа на пять лет. Оба президента перезваниваются, хвалят друг друга, устанавливают персональные отношения, Зеленскому кажется что он миротворец, хотя Галичина начинает кипеть и в знак протеста маршировать с портретами С. Бандеры.

Читайте такжеПутин действует в Украине как заурядный террористЗатем, когда Зеленский заглатывает живца и перепортил отношения с западной частью Украины, Путин обвинит Украину, резко активизирует боевые действия на Донбассе и ... поставит Зеленского в глупейшее положение. Его рейтинг упадет до нуля, а психологически общество будет уже не готово снова воевать. Начнется глубокий психологический и политический кризис и не только в Украине, но и в Европе, где все сильнее будут раздаются голоса бизнесменов, которые не понимают во имя чего они страдают из-за санкций наложенных на Россию. И где свет в конце туннеля?!

Цель России - раскачивать Украину фазами "обострение-потепление" до тех пор пока к власти в результате жесткого политического кризиса и обнищания под лозунгами "даешь немедленный мир!" не придет полностью пророссийское правительство, которое окончательно расколет Украину. Ну, а раскол Украины неизбежно приведет и к расколу ЕС и НАТО.

Удастся ли Путину реализоваться свой план неизвестно, но то что он уже приступил к его реализации, более чем очевидно. Учитывая, что Путину уже 67, то можно предположить, что для себя он отвел 5-6 лет на достижение этих целей. Но первой, как я уже неоднократно писал, будет поглощена Беларусь, к чему Путин уже вплотную приступил.

Планы Путина зловещи, он, видимо, фанатично верит в свою историческую миссию "собирателя земель русских". Украина находится в опасном положении, но, похоже, плохо это осознает.

Проблема, однако, не только и не столько в Путине, а в самой Украине, в ее неспособности найти для себя устойчивую современную организационную форму существования, которая бы не разъединяла граждан Украины, а наоборот, объединяла. Путин лишь пользуется нашими слабостями и нашими комплексами. Попросту говоря, когда в Украине приняли нынешний одиозный мовный закон, Путин поднял бокал шампанского. Не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что именно Россия и финансировала тех политиков, которые принимали этот и другие подобные разъединяющие законы.

Россия Владимир Путин Украина
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