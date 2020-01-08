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Убийство Сулеймани - чудесный подарок Трампа для Ирана

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

8 января 2020, 10:05

Соединённые Штаты наступают на те же грабли, что и всегда. С каждым ударом по Ирану, они лишь усиливают его.

Ирак, Сулеймани, акция
Трамп зря ликвидировал Сулеймани/ Фото Reuters

Очень забавно читать некоторые ресурсы и мнения, которые снисходительно-хихикающим тоном отмечают, что вся эта реакция Ирака и Ирана на убийство Касема Сулеймани - просто-напросто бравада, сиюминутная истерика и ни к чему не приводящее позёрство.

Дескать, покричат, потанцуют, посжигают флаги, поплачут, и ничего не будут делать, а, мол, решение парламента Ирака и вовсе смешное - где там США, а где Ирак.

Вот, что хочу сказать.

"Ближний Восток - дело тонкое". Я вообще не люблю эту фразу.

И эта заезженная уже всеми до смерти фраза на самом деле описывает не сложности процессов в регионе, а именно их тонкость и чувствительность, прежде всего в культурно-идеологическом смысле.

Читайте такжеВселенское зло: как откровения премьера Ирака приближают начало войныСимволы, знаки, жесты, чувства, выражения - всё это имеет огромное значение для Ближнего Востока. Вас в первую очередь считывают и оценивают по этим категориям. Любой, кто был там и общался с людьми, знает, что я имею в виду.

Поднятие красного "флага мести" над мечетью Джамкаран в Иране, похороны Сулеймани в Тегеране и траур в Ираке, воинствующая антиамериканская истерия - это всё не пустые звуки для местного населения и Ближнего Востока, хоть и могут показаться странными для внешнего обывателя.

Но они и не ориентированы на внешнего обывателя: европейца, американца, канадца, украинца или мексиканца.

Убийство Сулеймани невероятно важное событие не потому, что убили какого-то злого гения, посмевшего якобы бросить вызов "белой цивилизации" в лице США и Европы. Это "технарско-институциональное" восприятие произошедшего крайне примитивно и вводит в заблуждение многих людей, что, собственно, и произошло с внешней политикой США.

Соединённые Штаты наступают на те же грабли, что и всегда. С каждым ударом по Ирану, они лишь усиливают его.

И смерть Сулеймани лишь расширит влияние Ирана и усилит его позиции в регионе, как это произошло после вторжения США в Ирак 2003 года.

Многочисленные сети про-иранских партизанских объединений обладают невероятно широкой социальной базой и пользуются народной поддержкой - то, чего Штатам так и не удалось достичь. Их мало кто любит и воспринимает, их внутренняя легитимность в Ираке так и не взлетела после 2003 года.

Почему?

Читайте такжеТрамп лишает Украину поддержки СШАПотому что они продолжают действовать на поверхностном уровне, играя либо с общенациональными элитами, либо с малой частью субнациональных элит (типа иракских курдов), которых они считают по своим причинам лояльными, либо вообще ни с кем не играют (как в Иране и в Сирии), будучи поглощенными собственной американо-центричной надменностью и различными предрассудками относительно Ближнего Востока.

И знать об этом регионе в Вашингтоне далеко не все хотят, или не придают значения, как сейчас в администрации Трампа.

Их "стратегия максимального давления" на Иран стала спасательной лодкой для радикально-консервативного крыла иранского политикума, которые в 2020 году получат шанс на реванш на выборах президента.

Из-за действий Трампа реформисты и умеренные в Иране полностью обанкротились политически. Их концепция постепенного диалога с Западом, на которую сделал ставку Роухани, оказалась неинтересной и непонятной Вашингтону. Другого предложить Ирану Роухани не смог, и этот вакуум начали заполнять силовики и консерваторы.

Да, безусловно, США могут не особо боятся голосования парламента Ирака по их выдворению из страны. Всегда можно опереться на Иракский Курдистан, например. Можно даже замутить мини-войнушку между ним и Багдадом.

Но это уже финиш. Трамп сделал для Ирана чудесный подарок - создал благоприятную региональную конъюнктуру, которая позволяет Тегерану паразитировать на идеях выдворения "американских оккупантов" из Ближнего Востока - идея, я напомню, имеющая поддержку во многих странах, даже тех, где элиты союзные Штатам.

Для того, чтобы "убить" символ, недостаточно просто нажать кнопку или спустить курок. К убийству символа или образа нужно подходить максимально осторожно и взвешено. А иногда, этого и вовсе лучше не делать.

Поэтому, и получается, что мёртвый Сулеймани служит Ирану не менее эффективно (а, может быть, и более), чем живой медийный персонаж, которого сами американцы себе на голову и раскрутили, как это в своё время и было с, к примеру, Абу Мусабом Аз-Заркауи.

Иран не будет ударяться в фанатично-воинствующее безумие, как многие у нас в Украине склонны верить. Он не будет стрелять по первому попавшемуся американцу.

Читайте такжеВойна между Ираном и США может начаться в любой моментОни создадут долгосрочную стратегию противостояния, выжимая максимум из сложившегося, возможно временного, антиамериканского консенсуса - стратегии, которую США так и не смогли родить за все годы своей иракско-иранской саги.

А выгоду от этого получат только радикалы, экстремисты и геополитические противники США.

Поэтому, главный вопрос всей этой вакханалии с авиаударом, как мне кажется, следующий: неужели Сулеймани того стоил?

США Иран Дональд Трамп Касем Сулеймани Илия Куса
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