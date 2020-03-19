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Похороны экономики: сколько лет Украина будет восстанавливаться после карантина

Александр Охрименко

Президент Украинского аналитического центра

19 марта 2020, 06:52

Карантинные меры только разгоняют панику в обществе и убивают украинскую экономику.

Украина, кризис, падение, замедление, снижение, экономика
Экономист объяснил, чем для экономики опасна паника из-за коронавируса / x-true.info

Мы не можем боле-менее точно прогнозировать курс гривны, пока в нашей стране сохраняется паника. Из-за нее в нашей стране что ни день, то новые "реформы" (новые запреты и ограничения). А любой запрет и любое ограничение только способствует нарастанию паники, из-за которой что страну в целом, что курс ее национальной валюты в частности будет лихорадить.

Убежден, что карантинные меры разгоняют панику и убивают украинскую экономику. Украину постепенно вгоняют в кризис.

Посмотрите на очереди возле банкоматов и людей, которые снимают все деньги, какие можно. Кто-то бежит на имеющиеся у него деньги покупать туалетную бумагу, кто-то – скупать доллары. В обменниках долларов нет, а на "черном рынке" – есть, но на гривну дороже. Всю эту дурость и создал карантин.

Читайте такжеИспытание коронавирусом: как паника может обвалить гривнуПока что мы можем только наблюдать, потому что все в процессе, в разгаре. Выводы делать преждевременно. А вот после того, как все это уляжется, и экономика развалится в прах, можно будет думать, что делать дальше.

От последствий карантина Украина будет приходить в себя года три, не меньше. Даже не надейтесь, что с окончанием карантина закончатся и проблемы.

В этом году все будет очень плохо: и курс будет ненормальным, и цены существенно вырастут, и реальная зарплата упадет…

По сути, будет самая настоящая кризисная ситуация. В 2021 году, возможно, ситуация немножечко стабилизируется, а через два года и больше могут стать заметны какие-то улучшения.

Если бы власть хоть немного думала, то вместо введения карантина, она бы предприняла меры, чтобы проконтролировать людей, старше 60 лет, уделила им больше внимания, обеспечила бы их изоляцию и доставку продуктов им на дом. У нас же сделали все наоборот.

Читайте такжеКогда лекарство хуже болезни: власть разрушает экономику Украины быстрее коронавирусаМожно понять, почему происходит девальвация рубля – цена на нефть падает. Но Украина не является нефтедобывающей страной! Как у нас может быть девальвация. Это бред! В той же Польше сейчас девальвации нет – там, наоборот, ревальвация. Это еще раз говорит о том, что наша власть собственными руками разваливает экономику.

А те, кто сейчас распространяют страшилки, что доллар может стоить едва ли не 100-200 гривен, говорят это с дуру. У страха глаза велики. Паника на лицо.

Объективно, с точки зрения экономики, и 24 гривны за доллар было много. Должно бы было быть 20 гривен за доллар! Но из-за паники гривна падает, и мы своими руками хороним экономику.

Так что это – не мировой кризис, а наш личный украинский кризис и результат ошибок украинской власти.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, специально для Главреда

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