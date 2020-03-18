УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Карантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронами

Игорь Лесев

Писатель, публицист

18 марта 2020, 18:54

Не так страшен коронавирус, как украинская власть, которая с ним борется.

карантин
Тотальнім карантином власти не оставили людям выбора / УНИАН

Вот все что случается с нашей страной – это закономерно. А все что не случается – это вопреки. Но вопреки непременно заканчивается и потом снова закономерно случается говно.

Итак, власти решили положить экономику, чтобы спасти людей от коронавируса. Ну, хорошо, принимается. В конце концов на то они и власти, чтобы решить за людей, что лучше подохнуть от голода, чем от вирусной болезни. С умными людьми спорить не будем.

Закрыли все, что работало. Люди теперь без денег. Закрыли метро. Тоже молодцы. Нефиг шастать. Но зачем же вы оставили тогда общественный транспорт? Вы же в разы увеличиваете концентрацию людей в замкнутом пространстве. Даже если бы не было никакого коронавируса, в Киеве с таким "карантином" непременно начнется сезонная эпидемия ОРВИ.

Читайте такжеПохороны экономики: сколько лет Украина будет восстанавливаться после карантинаПочему вы не перекрываете офисный центр столицы от езды вообще любого транспорта? Ну если у нас карантин, то он должен быть карантином.

Вы у сотен тысяч людей забрали средства к существованию. Не дали никаких компенсаций. Каких-то пайков, каких-то минимальных денежных выплат. Вот нихера. И все ради того, чтобы остановить вспышку коронавируса. И? Все же ваши действия направлены на то, чтобы распространение заразы произошло как можно скорее. Вы нам тут ускоренно строите Италию?

Давайте прямо.

Не так страшен коронавирус, как украинская власть, которая с ним борется. Вот если бы они просто ничего не делали, было бы не так паскудно.

С остановкой ВСЕГО транспорта. С патрулями на улицах, которые пресекают любое групповое передвижение. С экстренной доставкой продуктов и лекарств нуждающимся. И с массовой проверкой всех, у кого есть простудные симптомы. Чтобы оперативно заболевших выявлять и ПРИНУДИТЕЛЬНО изолировать. Вот это карантин. Жесткий и жестокий.

Читайте такжеИспытание коронавирусом: как паника может обвалить гривнуИли не е*ите людям мозг своими полумерами. Запускаете метро, открываете общепиты, школы, сады. А люди уже на свое усмотрение решают что и как. Кто-то в село на отсидеться свалил. Кто-то переболел, как болеют 90% в нашей стране – дома и без посещения врача. А кому-то терять нечего, потому что надо жрать и кормить детей, и он все равно валит на работу.

Ну, или так, или так. Или твердое, или горячее. А вы решили совместить танцы с похоронами. Ухайдохать экономику и как можно скорее по стране распространить коронавирус.

Игорь Лесев карантин коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:06
"Махнуть 50 грамм": больной коронавирусом нардеп Шахов рассказал о самочувствии
19:05
Карантин: в Украине выписали первый штраф за "перебор" пассажиров в маршрутке
19:02
Метро в Киеве может возобновить свою работу - при каких условиях
18:54
Карантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронами мнение
18:28
Путин подписал закон, облегчающий украинцам выдачу российских паспортов
18:26
"Хайповая тема": эпидемиолог шокировал заявлением о коронавирусе в Украине
18:09
Sony рассказала о технических характеристиках PlayStation 5. Главное
18:06
"Гепарт жжет": Кернес громогласно заявил, что в Италии "одни трупики" - видео Видео
18:00
Мода 2020 – в моде губные помады цвета апельсинов, персиков и фуксии: фото Фото
17:31
В Италии 99% жертв коронавируса были серьезно больны – Bloomberg
17:22
Лакомые сырники в духовке, классические и без привычных компонентов: рецепты Видео
17:11
В Киеве с подозрением на китайский вирус госпитализировали пенсионера Видео
17:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: больше "секса", тайные тропы и капканы
16:47
Штрафы за детей на улице до 5100 гривен: в полиции разъяснили ситуацию Видео
16:45
Новый трейлер Resident Evil 3 Remake нашли в демо-версии игры Видео
16:36
Эпидемиолог предупредил, кто может разнести коронавирус по Украине Видео
16:10
В Кабмине поманили компенсацией украинцам расходов на услуги ЖКХ: каким и как
16:04
PlayStation 5 - презентация онлайн Видео
15:51
Apple анонсировала новый iPad Pro с камерой от iPhone 11
15:48
EBU отменил Евровидение 2020 - официально
15:42
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, с какими симптомами бежать к врачу Видео
15:41
Неудержимое падение: курс гривны к доллару снизился еще сильнее
15:00
Экономический кризис: Шмыгаль рассказал, стоит ли готовиться к украинцам
14:56
На Киевщине устроили "бунт" против отмены электричек, опубликовано фото Видео
14:56
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M21 с четырьмя камерами
14:40
Страшно, но не катастрофично: насколько обвалится гривна мнение
14:38
Степанов нашел для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ
14:35
Заболевший коронавирусом нардеп: кому из украинской власти грозит заражение
14:21
Китайский коронавирус наступает: в Винницкой области отчитались о ситуации Видео
14:11
Ведьмак 3, Uncharted и другие крутые игры на новой распродаже в PS Store
14:07
Без спрятанного сала и долларов: почему идея с закрытием метро с треском провалилась мнение
14:00
День налоговика 2020 – поздравления в прозе, прикольные и картинки
14:00
Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества: детали
14:00
Израиль распространяет слухи об отмене Евровидения-2020 Видео
13:46
Что показал первый день карантина и остановки метро в Киеве мнение
13:44
В Украину "ворвется" похолодание и снег: синоптик назвала даты
13:35
Съемки Матрицы-4 приостановили из-за коронавируса
13:26
Минобороны приостановило призыв в армию: в чем причина
13:19
Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro взорвался в рюкзаке владельца и привел к пожару
13:14
Коронавирус добрался до Рады: заболел депутат Видео
13:07
"Самый теплый день": украинцам спрогнозировали +18
13:05
Евровидение 2020: Украина стремительно "рвонула" вверх в рейтинге победителей Видео
13:03
Как пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фото Фото
13:02
В Харькове и Одессе столпотворение: народ штурмует общественный транспорт Видео
13:02
Есть два вида: медик рассказал, чем отличаются типы коронавируса Covid-19
12:37
Больной коронавирусом Идрис Эльба обратился к фанатам
12:37
Карантин: крупная сеть супермаркетов ограничила продажу товаров в одни руки
12:37
Нужно ли вводить ЧП в Украине во время пандемии коронавируса мнение
12:22
Из-за коронавируса введен режим ЧС в Киевской области Видео
12:18
Контактировали с умершей от COVID-19: в Черновцах госпитализировали 5 человек
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять