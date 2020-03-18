Карантин по-украински: как власти совместили танцы с похоронами

Тотальнім карантином власти не оставили людям выбора / УНИАН

Вот все что случается с нашей страной – это закономерно. А все что не случается – это вопреки. Но вопреки непременно заканчивается и потом снова закономерно случается говно.

Итак, власти решили положить экономику, чтобы спасти людей от коронавируса. Ну, хорошо, принимается. В конце концов на то они и власти, чтобы решить за людей, что лучше подохнуть от голода, чем от вирусной болезни. С умными людьми спорить не будем.

Закрыли все, что работало. Люди теперь без денег. Закрыли метро. Тоже молодцы. Нефиг шастать. Но зачем же вы оставили тогда общественный транспорт? Вы же в разы увеличиваете концентрацию людей в замкнутом пространстве. Даже если бы не было никакого коронавируса, в Киеве с таким "карантином" непременно начнется сезонная эпидемия ОРВИ.

Читайте такжеПохороны экономики: сколько лет Украина будет восстанавливаться после карантинаПочему вы не перекрываете офисный центр столицы от езды вообще любого транспорта? Ну если у нас карантин, то он должен быть карантином.

Вы у сотен тысяч людей забрали средства к существованию. Не дали никаких компенсаций. Каких-то пайков, каких-то минимальных денежных выплат. Вот нихера. И все ради того, чтобы остановить вспышку коронавируса. И? Все же ваши действия направлены на то, чтобы распространение заразы произошло как можно скорее. Вы нам тут ускоренно строите Италию?

Давайте прямо.

Не так страшен коронавирус, как украинская власть, которая с ним борется. Вот если бы они просто ничего не делали, было бы не так паскудно.

С остановкой ВСЕГО транспорта. С патрулями на улицах, которые пресекают любое групповое передвижение. С экстренной доставкой продуктов и лекарств нуждающимся. И с массовой проверкой всех, у кого есть простудные симптомы. Чтобы оперативно заболевших выявлять и ПРИНУДИТЕЛЬНО изолировать. Вот это карантин. Жесткий и жестокий.

Читайте такжеИспытание коронавирусом: как паника может обвалить гривнуИли не е*ите людям мозг своими полумерами. Запускаете метро, открываете общепиты, школы, сады. А люди уже на свое усмотрение решают что и как. Кто-то в село на отсидеться свалил. Кто-то переболел, как болеют 90% в нашей стране – дома и без посещения врача. А кому-то терять нечего, потому что надо жрать и кормить детей, и он все равно валит на работу.

Ну, или так, или так. Или твердое, или горячее. А вы решили совместить танцы с похоронами. Ухайдохать экономику и как можно скорее по стране распространить коронавирус.