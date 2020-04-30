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После карантина заробитчане снова поедут за границу, но уже навсегда

Василий Воскобойник

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

30 апреля 2020, 08:40публикуется на языке оригинала

После окончания карантина в Украине начнется социально-экономический кризис.

Заробитчане
Заробитчане снова поедут в ЕС из-за зарплаты, которая, в сравнении с украинской, выше в 5 раз / Reuters

Кабінет міністрів тимчасово заборонив виїзд українців на роботу за кордон з міркувань безпеки у період пандемії коронавірусу.

Перш за все, треба зауважити, що заборона виїзду не пряма, а стосується лише скасування чартерних літаків. Але, відверто кажучи, в умовах, коли в Україні з’явилися сотні тисяч безробітних, а ще сотні тисяч суб’єктів підприємницької діяльності припинили свою роботу і людям немає де заробити грошей, відмовлятися від пропозиції роботи за кордоном для наших громадян, на мій погляд, є великою помилкою.

Тому що ті люди, які полетіли б до Фінляндії чи інших країн, з яких до Уряду зверталися іноземні партнери, все одно пройшли би два тижні карантину за місцем прильоту. І за умови, що хтось з них виявився хворим, їх ніхто не вижене, а буде лікувати на місці, у фінській лікарні. Крім того, усі ці люди працювали б легально, і потрібно розуміти, що у Фінляндії українцям пропонували заробітну плату у розмірі 8 євро на годину, тобто приблизно 1300 євро на місяць і близько 1000 євро "чистими" на руки.

Читайте такжеКогда в Украине возобновятся авиаперелетыЩо натомість запропонував Кабмін? Там заявили про створення 500 тисяч робочих місць для людей, які працюватимуть у сфері звичайної фізичної праці – тобто в озелененні, прибиранні територій, будівництві доріг тощо. І у цій сфері заробітна плата складає від 6 до 8 тисяч гривень. І, знов-таки, після вирахування податків фактично на руки громадяни отримають від 4800 до 5600 гривень, тобто трохи менше, ніж 200 євро. І саме ця різниця в п’ять разів в майбутньому змусить шукати українців роботу за кордоном і підвищить ступінь недовіри до влади і Кабміну.

Бо наші люди дуже добре вміють рахувати гроші. Після закінчення карантину в нас почнеться соціально-економічна криза. А тому, що ми сировинна країна, ця криза може бути гіршою, ніж у сусідніх країнах ЄС. А відтак, в Україні впаде рівень життя і люди почнуть виїздити значно більше і частіше, аніж це було до початку карантину. І цілком можливо, що ця хвиля призведе до того, що люди почнуть шукати собі місце за кордоном, де вони б могли залишитися назавжди.

Читайте такжеПочему спрос на украинских заробитчан в Европе – не повод для гордостиНаскільки мені відомо, до нашого Уряду, окрім Польщі та Фінляндії, також зверталися представники Німеччини та Норвегії. Але зараз Німеччина, після того, як дізналася про рішення українського уряду, почала шукати інше рішення. І, схоже, знайшла його, бо ми чули, що до кінця травня у Німеччину планують літаками доставити 80 тисяч трудових мігрантів з Румунії та Болгарії. І якщо Німеччина, де рівень захворюваності набагато вищий, дозволяє собі брати людей, то чим гірше українцям було працювати у Фінляндії, де навіть не йдеться про сплеск захворюваності?!

Організація чартерних рейсів в умовах пандемії і зачинених кордонів може бути впроваджена лише після домовленості між МЗС двох країн. І після заяви голови МЗС України ми можемо робити висновок про те, що ніхто вже нікуди не полетить. Для порівняння, минулого року у Фінляндії працювали 15 тисяч українців, цього року Фінляндія також планувала залучити до себе на роботу 14 тисяч осіб, та полетіли туди лише 200 замість погоджених 1500. І фактично, ця відмова означає те, що мінімум 14 тисяч українських сімей не отримають грошей, які б дозволили їм пережити карантин.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, специально для Главреда

заробитчане Кабмин коронавирус финансовый кризис
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