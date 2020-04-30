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Россию накрывает новый Чернобыль

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

30 апреля 2020, 09:45публикуется на языке оригинала

Эпидемия коронавируса стала для РФ вторым Чернобылем.

Россия, коронавирус
Эпидемия коронавируса по последствиям может сравняться с Чернобылем  / РБК

Интересна не очередная беспомощная болтовня Путина, а сам факт того, что он вновь и вновь обращается к жителям России по поводу эпидемии. Видимо, нервничает. И есть от чего. Страну накрывает новый Чернобыль.

Чернобыльская авария, потрясшая мир ровно 34 года назад, стала одной из причин скорого краха СССР. Схожую роль в истории путинского режима может сыграть нынешняя эпидемия короновируса.

Чернобыль нанес сокрушительный удар по несущим конструкциям советской системы: плановой экономике и коммунистической пропаганде (т.е. одновременно по холодильнику и телевизору). Эта катастрофа причинила огромный экономический ущерб (особенно опасный на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы) и дискредитировала, как работу пропагандистской машины, так и власть в целом. Уровень жизни советских людей после аварии стал ускоренными темпами снижаться, а завравшаяся, вынужденная многократно опровергать собственную ложь, пропаганда перестала эффективно работать.

Читайте такжеУкраина движется от одной катастрофе к другойНечто похожее происходит в России и сейчас в связи с эпидемией короновируса. Ущерб экономике огромный. Пропагандистская ложь сталкивается с печальной реальностью и теряет эффективность.

Итак, главные вехи общей истории двух катастроф: чернобыльской и короновирусной.

1. Пороки авторитарной системы

Вина за чернобыльскую аварию во многом лежит на советской административно-командной системе. А нынешнее её издание сделало российскую медицину беспомощной перед эпидемией. Здравоохранение в РФ долго добивали "оптимизацией", сокращением числа больниц и поликлиник, врачей и медперсонала; нищенскими зарплатами, расходами на по остаточному (от войны, бюрократии, спецслужб и пропаганды) принципу.

2. Попытка на первом этапе замолчать катастрофу

СССР поначалу держал в тайне аварию в Чернобыле, а потом пытался приуменьшить ее последствия. Российские власти долгое время скрывали развитие эпидемии короновируса в стране, надеясь провести голосование по путинским поправкам в конституцию и юбилейное победобесие 9 мая.

3. Пренебрежение жизнями людей ради идеологических обрядов

- организация первомайской "радиоактивной" демонстрации 1986 года в Киеве;

- проведение по всей России вплоть до начала апреля репетиций юбилейного парада, приведших к массовым заражениям участников.

4. Пропагандистская ложь о масштабах катастрофы, травля тех, кто пытается говорить о ней правду

Советские власти долго пытались скрыть масштаб трагедии, с пеной у рта разоблачая западные "клеветнические измышления" на этот счет. Тем же занимаются и путинские пропагандисты, которые вначале рассказывали, что эпидемия это "наказание гейевропейцев за грехи, но нас она щадит", а сейчас продолжают скрывать истинный ее размах и число жертв. За правду о происходящем преследуют по закону о "распространении фейков".

5. Пренебрежение интересами и здоровьем ликвидаторов катастрофы

Про трагедию чернобыльцев все знают. Теперь в этой роли - врачи, медсестры, санитарки. Интернет переполнен их рассказами об отсутствии в больницах жизненно необходимых средств индивидуальной защиты, нормальных условий для работы; о том, как не платят обещанные надбавки, о заражениях и гибели коллег.

6. Бездарное руководство, чиновничье головотяпство

Российские бюрократы, как и в прошлом советские, не в стоянии справиться с кризисной ситуацией. Верховная власть спряталась от ответственности и ограничивается болтовней. Население оставлено без помощи наедине с опасными проблемами. Вместо господдержки вводятся все новые бессмысленные ограничения и запреты, только ухудшающие положение. Достаточно вспомнить черный понедельник в Москве, когда головотяпство чиновников привело к огромным очередям на входе в метро и пробкам.

Поздний СССР и путинскую РФ роднят уязвимая сырьевая экономика, господство неэффективной бюрократии и тотальная ложь. Не случайно, что близкие режимы среагировали на опасные вызовы одинаково беспомощно и не в состоянии предотвратить катастрофическое развитие ситуации.

Игорь Эйдман Чернобыль новости России
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