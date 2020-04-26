УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Саакашвили - бомба для Зеленского

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

26 апреля 2020, 09:57

Бывший глава Одесской области внесет хаос и деструктив в систему нынешней власти.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / УНИАН

Уже в эту пятницу парламент может проголосовать за назначение вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ бывшего руководителя Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили заявил, что принимает предложение Зеленского и готов работать в правительстве Шмыгаля.

Столь резонансное назначение, если оно состоится, в краткосрочной перспективе даст положительный эффект и сыграет на пользу Зеленскому. И этот эффект будет состоять в том, что кадровое решение в отношении Саакашвили будет воспринято как позитив в глазах тех, кто ожидает от Зеленского реформ и модернизации Украины, кто до сих пор верит в способность Саакашвили совершить "экономическое чудо" в нашей стране и не разочаровался тем, что он делал в Грузии. 

Однако в долгосрочной перспективе Саакашвили на должности вице-премьера станет "бомбой замедленного действия". Это неизбежно, учитывая его конфликтность.

Читайте такжеПровал голосования по Саакашвили станет черной меткой для ЗеленскогоВ Грузии Михаил Саакашвили оказался более эффективным в качестве терминатора, т.е. разрушителя старой политической системы. Ведь реформы в Грузии, по большому счету, осуществлялись Кахой Бендукидзе на почве, подготовленной Саакашвили. Последний же разрушил старое, расчистил поле и презентовал реформы.

В период президентства Петра Порошенко Михаил Саакашвили пытался разобраться в хитросплетениях одесской политики, но так и не смог. Какое-то время он работал в связке с командой Порошенко, но затем его отношения с некоторыми членами команды и самим Порошенко переросли в конфликт. А это, в итоге, привело к высылке Саакашвили.

Не исключено, что точно так же может случиться и сейчас с командой Зеленского. Саакашвили может оказаться "бомбой замедленного действия", которая осенью, когда традиционно в Украине разгораются политические конфликты, разорвет и без того напряженную ситуацию и разнесет остатки прежней политической системы.

Кроме того, рано или поздно неизбежно напомнит о себе давний конфликт между  Саакашвили и министром МВД Арсеном Аваковым. Ведь конфликт между ними не исчерпан – он остается, учитывая "горячую кровь"одного и второго. Что один за словом в карман не полезет, что другой. А потому их взаимоотношения станут перманентной "горячей точкой" в правительстве.

Читайте такжеС приходом Саакашвили все изменится - станет хужеВозможно, на какое-то время они сумеют сохранять видимость того, что "топор войны зарыт", но прежние противоречия дадут о себе знать. И тогда, безусловно, конфликт между Саакашвили и Аваковым будет дестабилизировать работу Кабмина в целом. Эта линия может внести много деструктива в систему нынешней власти.

Тем не менее, несмотря на конфликтность Саакашвили, выбор Зеленского пал именно на него. Это объясняется тем, что Зеленский не удовлетворен работой Кабмина – что Гончарука, что Шмыгаля (хотя последнего оценивать еще рановато), так как работа правительства абсолютно не соответствует тому, чего он хотел и ожидал. Саакашвили на фоне Дениса Шмыгаля и его предшественника выглядит более эффективным менеджером и более тяжеловесным политиком. Он способен напомнить украинцам то, что Зеленский год назад говорил о реформах.

Таким образом, назначение Саакашвили может дать мощный реформаторский посыл. Однако, боюсь, все это обернется проблемами для Зеленского, причем в уже очень недалеком будущем.

Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Арсен Аваков Кабмин Денис Шмыгаль Петр Порошенко Каха Бендукидзе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:13
Стало известно, почему Ким Чен Ын "перешел в вегетативное состояние"
09:57
Саакашвили - бомба для Зеленского мнение
09:40
"Важные посты и гениальные дети": астролог назвал "удачников" мая
09:20
Коронавирус в Украине набедокурил: заразу подхватили полтысячи человек за сутки Видео
09:00
Вспышка коронавируса в Мариуполе: у кого нашли заразу Видео
08:42
Заболеть коронавирусом легкой формы: врач рассказал о последствиях Видео
08:40
Что означает увольнение Нефедова и Верланова для Зеленского мнение Видео
08:23
Гороскоп на 26 апреля: прекрасное знакомство и вирусная угроза Видео
08:04
На фоне слухов о смерти Ким Чен Ына в КНДР рассказали о его активности
07:25
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля Видео
06:53
В отношениях с Лукашенко Путин пробил новое дно мнение
06:34
Новые модели iPhone от Apple отложили из-за коронавируса
06:12
Игроки в Call of Duty: Warzone смогут попробовать мультиплеер Modern Warfare бесплатно
05:45
Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото Фото
05:32
Какой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответ
05:03
Медики рассказали, какой вред организму может нанести постоянный секс
04:28
Маникюр 2020 дома: бабочки на ногтях, фуксия и маникюр огонь - фото Фото
03:55
Создатель Поезда в Пусан снимает сериал о зомби для Netflix
03:21
Ученые рассказали, сколько пациентов с Covid-19 не выживают на ИВЛ - Bloomberg
02:47
Салат с редисом и бананами: простой необычный рецепт Видео
02:04
Защитить, не навредив: врач рассказала, как выбрать перчатки на время карантина
01:42
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа
01:16
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине до конца апреля
00:48
Поселяется в организме навсегда: одессит уже полтора месяца болеет COVID-19
00:19
Какой сегодня праздник: Красная горка 2020 Видео
25 апреля, суббота
23:57
Под Одессой семейный врач "наградил" китайской хворью более 30 медиков
23:27
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 25 апреля Видео
22:54
Комаровский поведал о шансах алкоголиков и наркоманов подцепить коронавирус
22:20
Ураган на Закарпатье посрывал крыши: жуткие фото
22:12
"Мог умереть": всплыли подробности загадочного исчезновения Ким Чен Ына
22:10
Блондинка-порнозвезда пошло и похабно изогнулась на откровенных фото Фото
21:47
Серьезный бизнес: в Киеве накрыли клинику, продававшую младенцев за границу
21:41
ВОЗ предупредила о главном недостатке быстрых тестов на коронавирус
21:09
В РФ требовавший "отдать" Харьков и Одессу депутат подцепил коронавирус
21:01
В Киевской области жуткий пожар накрыл дачный поселок - фото
20:32
Быть или не быть: в Минобразования рассказали о выпускных вечерах
20:05
Эксперт объяснил, почему корабль для достройки Северного потока-2 запутывает курс
20:00
Инфекционист ошарашил заявлением о пике коронавируса в Украине
19:31
"Есть проблемы": Зеленский разоткровенничался о переживаниях своих детей
19:05
Инфекционист объяснил, почему в Украине много медиков болеют коронавирусом
18:56
Когда могут восстановить работу столичной подземки - названа дата
18:30
Украинцы в мае заплатят за газ по новым тарифам - сколько придется отстегнуть
18:27
"Не будет результата": Лавров попер буром на Украину из-за онлайн-встречи в Нормандском формате
17:55
Власти бьют тревогу: опасный недуг добрался до общаги в Запорожье
17:51
В Сети появились зрелищные фото с испытаний новейшей украинской ракеты
17:23
В Минздраве показали, как китайская хворь шагает по Украине
17:15
В Минобразовании рассказали, как из-за карантина закончат учебный год студенты
17:05
Купальники 2020: в моде бикини со шнурками и купальники-гибриды - фото Фото
16:36
Защитит от смерти: врач дала прогноз, когда появится вакцина от COVID-19
16:19
Не продержался: вернувшийся из Польши украинец покончил с жизнью в больнице
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять