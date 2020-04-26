Саакашвили - бомба для Зеленского

Михаил Саакашвили / УНИАН

Уже в эту пятницу парламент может проголосовать за назначение вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ бывшего руководителя Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам Саакашвили заявил, что принимает предложение Зеленского и готов работать в правительстве Шмыгаля.

Столь резонансное назначение, если оно состоится, в краткосрочной перспективе даст положительный эффект и сыграет на пользу Зеленскому. И этот эффект будет состоять в том, что кадровое решение в отношении Саакашвили будет воспринято как позитив в глазах тех, кто ожидает от Зеленского реформ и модернизации Украины, кто до сих пор верит в способность Саакашвили совершить "экономическое чудо" в нашей стране и не разочаровался тем, что он делал в Грузии.

Однако в долгосрочной перспективе Саакашвили на должности вице-премьера станет "бомбой замедленного действия". Это неизбежно, учитывая его конфликтность.

Читайте такжеПровал голосования по Саакашвили станет черной меткой для ЗеленскогоВ Грузии Михаил Саакашвили оказался более эффективным в качестве терминатора, т.е. разрушителя старой политической системы. Ведь реформы в Грузии, по большому счету, осуществлялись Кахой Бендукидзе на почве, подготовленной Саакашвили. Последний же разрушил старое, расчистил поле и презентовал реформы.

В период президентства Петра Порошенко Михаил Саакашвили пытался разобраться в хитросплетениях одесской политики, но так и не смог. Какое-то время он работал в связке с командой Порошенко, но затем его отношения с некоторыми членами команды и самим Порошенко переросли в конфликт. А это, в итоге, привело к высылке Саакашвили.

Не исключено, что точно так же может случиться и сейчас с командой Зеленского. Саакашвили может оказаться "бомбой замедленного действия", которая осенью, когда традиционно в Украине разгораются политические конфликты, разорвет и без того напряженную ситуацию и разнесет остатки прежней политической системы.

Кроме того, рано или поздно неизбежно напомнит о себе давний конфликт между Саакашвили и министром МВД Арсеном Аваковым. Ведь конфликт между ними не исчерпан – он остается, учитывая "горячую кровь"одного и второго. Что один за словом в карман не полезет, что другой. А потому их взаимоотношения станут перманентной "горячей точкой" в правительстве.

Читайте такжеС приходом Саакашвили все изменится - станет хужеВозможно, на какое-то время они сумеют сохранять видимость того, что "топор войны зарыт", но прежние противоречия дадут о себе знать. И тогда, безусловно, конфликт между Саакашвили и Аваковым будет дестабилизировать работу Кабмина в целом. Эта линия может внести много деструктива в систему нынешней власти.

Тем не менее, несмотря на конфликтность Саакашвили, выбор Зеленского пал именно на него. Это объясняется тем, что Зеленский не удовлетворен работой Кабмина – что Гончарука, что Шмыгаля (хотя последнего оценивать еще рановато), так как работа правительства абсолютно не соответствует тому, чего он хотел и ожидал. Саакашвили на фоне Дениса Шмыгаля и его предшественника выглядит более эффективным менеджером и более тяжеловесным политиком. Он способен напомнить украинцам то, что Зеленский год назад говорил о реформах.

Таким образом, назначение Саакашвили может дать мощный реформаторский посыл. Однако, боюсь, все это обернется проблемами для Зеленского, причем в уже очень недалеком будущем.