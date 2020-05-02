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Зеленский еще сто раз пожалеет, что связался с Саакашвили

Андрей Головачев

политический эксперт

2 мая 2020, 09:35публикуется на языке оригинала

Михо почувствовал запах крови, он вышел на тропу войны с президентом.

Михеил Саакашвили
Саакашвили внесет хаос и разрушение во все сферы, с которыми ему придется столкнуться

Зеленский в очередной раз вляпался. На это раз серьезно и надолго. Точнее навсегда.

Он, вслед за Порошенко, наступил на редкое г*вно, которое до сегодняшнего времени тихо в одиночестве лежало на обочине и никому не мешало. Но Зеленский нашел шанс и умудрился погрузить свою ступню в жидкую консистенцию. Дерьмо подняло такую вонь, что теперь Президент уже просто вынужден дать Саакашвили какую-то должность, которая бы удовлетворила амбиции неугомонного грузина.

Зеленский оскорбил Михо тем, что предложил ему должность, но затем отказался от своего предложения под нажимом Грузии. Саакашвили, в ответ, уже мягко дал понять, что если Зеленский не трудоустроит его надлежащим образом, то он перейдет в оппозицию.

Что это означает?

Маленькое отступление. Надо понимать, что в политике Саакашвили умеет делать только одну вещь - разрушать. Неважно что, лишь бы бороться и разрушать под любыми лозунгами. Созидать Саакашвили не умеет, никакие реформы он проводить не в состоянии, это все миф. Только разрушать старые структуры, но разрушает он очень эффективно. Тут ему равных мало найдется.

Его среда - это турбулентные, переходные, революционные процессы. Это его стихия. Он крушит до основания. А затем? А затем он становиться обычным диктатором.

Все разговоры о том, что Саакашвили демократ - это не более чем красивый миф. Человек он властолюбивый, точнее, он помешан на жажде власти и поэтому крайне опасный. Он игрок, делающий очень высокие ставки, и в борьбе за власть не гнушается никакими компромиссами.

И вот с таким опасным, одиозным и неблагодарным персонажем Зеленский умудрился связаться.

Читайте такжеСаакашвили - бомба для ЗеленскогоЕсли Зеленский не трудоустроит Саакашвили на престижной должности, то последний начнет работать в своей любимой роли "цепного пса демократии". Он быстро снюхается с политическими противниками Зеленского и станет поливать Зеленского 24 часа в сутки. Он будет делать это эффективно, напористо, самозабвенно и не остановится, пока не превратит Зеленского в "барыгу". А при наличии хорошего контракта поведет народ на баррикады.

Зеленский это уже все понял, поежился и стал лихорадочно искать должность для Саакашвили. Скорее всего он ее найдет, но при этом Михо еще покапризничает, повыделывается. Беда, однако, в том, что это уже не решит "проблему Саакашвили". Джин уже выпущен из бутылки.

Ужас заключается в том, что на какой бы должности не был Саакашвили, он всегда ведет себя, как... президент страны. Так было и в Одессе. Так будет и в этот раз.

Михо почувствовал запах крови, он вышел на тропу войны с Зеленским. Точнее Зеленский сам его вывел и дал ему скальпельный нож. Конфронтация между ними -это уже только вопрос нескольких месяцев. Саакашвили готовит себя на место Зе.

Порошенко в свое время тоже совершил огромную ошибку, когда связался с грузином. И смог окончательно решить эту проблему, только когда выгнал его из страны. Зеленский не сможет выгнать Саакашвили, он не обладает такой волей как у Порошенко. А это означает, что он сам своими руками создал себе на ровном месте геморрой. И этот геморрой будет сопровождать его уже до конца его каденции.

Боги отвернулись от Зеленского. А когда боги отворачиваться от человека, то они лишают его разума.

Зеленский конкретно вляпался. Ну, что ж, так ему и надо, раз не умеет прочитывать последствия своих решений дальше, чем на один шаг.

Михаил Саакашвили Владимир Зеленский новости Украины Петр Порошенко
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