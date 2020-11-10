У Путина в Карабахе всё получилось на триста процентов

Владимир Путин / Reuters

Руками Азербайджана убрал взбрыкнувшего Пашиняна. Он уже воспринимается только и исключительно как предатель, от которого открещиваются все, несмотря на то, что ни у него, ни у Армении уже не было выбора - он хотя бы сохранил хоть часть Карабаха, вместо того, чтобы потерять его полностью.

Абсолютно нивелирована демократическая революция.

Полностью нивелирован вектор развития в Европу. Это уже надолго. Армению приведена обратно если уж и не в российское стойло, так под её сто процентный протекторат. Будете делать то, что я скажу, иначе потеряете и то, что осталось. Теперь Армения от России зависит полностью. Совсем. Абсолютно.

Получил ещё один замороженный конфликт со своими миротворцами.

Читайте такжеАлиев поиздевался над Пашиняном после заключения перемирия по КарабахуПолучил собственный военный контингент на территории ещё одной суверенной страны - теперь российские военные де-факто находятся и в Азербайджане. Причем, если на Пашиняна он понятно чем давил, то интересно, чем давил на Алиева. Чем можно было заставить остановится человека, который уже практически отвоевал сакральные для его страны земли, остался только последний рывок, и заставить его подписать фактически отказ от победы? Прекращение поставки вооружений? Так там Турция с радостью займет рынок. Отказ от покупки нефти? Россия сама продает. Азербайджанский бизнес в Москве? Какие-нибудь тайные активы Алиева? Единственное, что приходит в голову. Не будьте диктатором с клановой авторитарной стране, завязанной на совместные интересы с другой диктатурой - по возможности старайтесь избегать этого.

Получил свою легитимизацию и в регионе, и, как основной игрок в этом конфликте, на международной арене. Теперь с ним, хочешь не хочешь, придется разговаривать мировому сообществу.

Утер нос Эрдогану.

Молдова, Украина, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Азербайджан. На территории этих стран постсоветского пространства у России теперь есть либо свои базы, либо свои гибридные очаги влияния.

Жрать всех по одному - ну что, же, у чувака это получается.

Можно поздравить.