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Власти решили под корень вырезать в Украине весь малый бизнес

Андрей Головачев

политический эксперт

23 декабря 2020, 10:19

Налицо типичное для всех наших "реформ" совпадение интересов многих влиятельных лоббистов.

протесты ФОПов
Частные предприниматели восстали против законопроекта о кассовых аппаратах / УНИАН

Почему уничтожают ФОПов?

Для понимания проблематики сначала приведём несколько фактов

1. В стране работают около 1,8 млн ФОПов

2. Из них около 1,5 млн кое-как могут содержать себя и дать работу еще в среднем 2 работникам. Итого: 5.5-6 млн рабочих мест.

3. Приобретение РРО и выполнение всех требований, которые требует новый закон Гетманцева, обойдётся в среднем в 70-80 тысяч гривен. 80% ФОПов не могут себе такое позволить и поэтому закроют свой бизнес или уйдут в тень.

4. 48% малого бизнеса уже сейчас находится в тени.

5. Из всех 1,8 млн ФОПов около 130 тысяч - это крупный бизнес, который занимается схемами ухода от налога, используя контрабандный товар.

Проблема заключается в том, что наша ВР пытается бороться со "схемщиками", но при этом под корень уничтожает реальный малый бизнес.

Но не все так просто.

Читайте такжеРазгон ФОПов может закончиться для Зеленского РостовомБорьба со "схемщиками" это благородное прикрытие, которое используют лоббисты закона об обязательном применении кассовых аппаратов. Есть скрытые, но истинные цели, истинные мотивы и истинные выгодополучатели.

Во-первых, это производители РРО, которые лоббируют Закон, чтобы получить миллиардные заказы.

Во-вторых, это крупный бизнес, который отлично понимает, что 1.5-2 миллиона активных, квалифицировпнных работников уйдут из малого бизнеса, который разорится, и придут на рынок труда. Это резко понизит уровень заработной платы на рынке и улучшит качество рабочей силы.

Ну и, разумеется, сами налоговики, которые получат огромную власть над ФОПами, а, следовательно, возможность извлекать коррупционную ренту. И силовики, кстати, тоже.

То есть налицо типичное для всех наших "реформ" совпадение интересов многих влиятельных лоббистов.

Последствия такого "реформирования", конечно, будут ужасающими или даже катастрофическими.

Падение среднего уровня ЗП и разорение ФОПов приведёт к тому, что еще миллион-полтора украинцев подадутся в заробитчанство. На Читайте такжеБунт ФОПов - приговор для Зеленского и его командырынке будет тотальный кадровый голод и пенсионная система окончательно развалится. Уровень теневой экономики в малом бизнесе превысит 60-65%. Коррупция и взяточничестве выйдут на новый "качественный" уровень.

Поступления в бюджет не только не вырастут, а существенно упадут. После чего мудак Гетманцев, если, конечно, не будут проведены досрочные парламентские выборы, придумает новые налоги для среднего класса. Про Зеленского я даже не пишу, потому что это совершенно бессмысленная и номинальная фигура. Он играет в пинг-понг.

Борьбу со "схемщиками" необходимо начинать с реформы таможенной службы, а не уничтожать миллионы рабочих мест в реальном малом бизнесе.

Но желающих реформировать таможенную службу нет. Нет в нашем обществе сейчас лоббистов этой реформы. Один только МФВ требует. Но один в поле не воин! МВФ в Украине - это глас вопиющего в пустыне.

кассовые аппараты Даниил Гетманцев ФОП Андрей Головачев новости Украины
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