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Выступление Зеленского - час психотерапевтических розовых мечтаний

Александр Кочетков

политический аналитик

20 октября 2020, 18:03

Что характерно, Зеленский искренне верит в то, что произносит. Проблема в том, что в психотерапевты мы не нанимались.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Нет, это было не послание президента парламенту и стране. Потому что подобное послание на треть является отчетом о сделанном, на треть — анализом текущей ситуации и на треть — планом действий на будущее. Но у президента Зеленского получился лишь часовой рассказа о достижениях, свершениях и победах.

Это было бы уместно в выступлении главы державы, который сообщает о своем намерении баллотироваться на второй срок — тогда да, песнопения о том, что я самый лучший. Но сегодня мы ждем от президента точного понимания происходящего и наличия конкретных планов преодоления тех проблем, с которыми мы столкнулись. Но — увы.

О якобы проведенном аудите страны заявлено, но конкретики — ноль. Рассказано, что в диджитализации в виде приложения "Дия" мы впереди планеты всей. А проведите опрос в офисе президента, сколько тамошних людей скачало "Дию" и разобралось в ней? А тогда зачем нам втюхивать то, чем вы не пользуетесь сами?

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И так практически во всем, о чем говорил президент. То есть, это отчет о его мечте, о виртуальном рае, в котором живет персонально Владимир Зеленский. А у нас за окном невнятный бестолковый карантин при медицине, близкой к коллапсу, экономический кризис с неуклонно растущими ценами, перемирие, которое не ведет ни к миру, ни к возврату территорий.

Что характерно, Зеленский искренне верит в то, что произносит. Уверен, что так же искренне, убежденно, с блеском в глазах он бы рассказал нам о героических буднях украинского поселения на Луне. Или на темной стороне Солнца.

Констатирую, что связка "Андрей Ермак и Михаил Подоляк" явно угадала умонастроения Владимира Александровича. Потому что в выступлениях президента не добавилось информативности, они стали менее яркими и образными, но зато куда более комплиментарными по отношению к самому президенту и его действиям. Особо показателен в этом смысле финал выступления, где президент провозглашает, что даже если б он знал, как сложно будет спасать страну, он бы все равно пошел в президенты.

Простите, вот это кого он так отчаянно убеждает? Нас? Так мы уже проголосовали и с этим живем. Себя? Так зачем делать это публично — мы ж в психотерапевты не нанимались?

Владимир Зеленский Александр Кочетков новости Украины
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