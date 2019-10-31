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Ярослав Дубневич: что известно о нардепе, с которого Рада сняла неприкосновенность

31 октября 2019, 18:45

Дубневич-младший, который уже получил подозрение, заявил, что не собирается скрываться от правосудия, согласен на арест и не собирается оплачивать залог, который ему может назначить суд.

Ярослав Дубневич
Ярослав Дубневич / Фейсбук Я.Дубневича

31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности и арестовать народного депутата-мажоритарщика от депутатской группы "За будущее!"  Ярослава Дубневича. За дачу согласия на его задержание - 241 из 389, а за арест депутата - 229 из 389 зарегистрированных нардепов.

Как сообщили в НАБУ, Ярославу Дубневичу вручили подозрение о совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Кто такой Дубневич

Уроженец Львовской области, 50-летний Ярослав Дубневич свою политическую карьеру начал в 2002 году, когда стал депутатом Пустомитовского районного совета и занял там пост главы бюджетного комитета.

Спустя четыре года, в 2006-м, он стал депутатом, замглавой фракции БЮТ во Львовском облсовете.

Еще спустя четыре года, в 2010 году, он снова был избран в депутаты Львовского областного совета, где работал членом комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и коммунальной собственности.

В 2012 году Дубневич впервые попадает в Верховную Раду, куда проходит по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 120 (Львовская область), победив на этом округе Татьяну Черновол. Уже будучи в парламенте, вступает во фракцию "Удар".

В 2014 году, на внеочередных выборах в парламент, Ярослав Дубневич снова побеждает том же округе и становится депутатом фракции Блока Петра Порошенко, по квоте которой возглавляет Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта. Примечательно, что в этом же году в Раду впервые проходит и старший брат Дубневича Богдан, который победил на соседнем округе.

На досрочных выборах в 2019 году Дубневич уже идет в парламент как внефрационнный мажоритарщик по Львовской области, однако проходит в Раду уже без брата.

Чем известны братья Дубневичи

Богдан Дубневич
Ярослава и Богдана Дубневичей называют смотрящими за УЗ / ТСН

По данным сайта Чесно, братья Ярослав и Богдан Дубневичи являются фигурантами ряда антикоррупционных расследований (на двоих – больше 80) как на территории Львовской области, от которой они избирались в парламент, так и всеукраинского масштаба.

В частности, за то время, что Дубневичи находятся в политике, они стали настоящими феодалами Львовщины – им принадлежит ряд строительных, энергетических предприятий и фирм по изготовлению запчастей для железной дороги. Во времена Порошенко Дубневичей неоднократно называли "смотрящими" за "Укрзализныцей", так как в большинстве случаев именно фирмы братьев Дубневичей выигрывали наиболее денежные тендеры на поставки запчастей на железную дорогу.

Собственно, Ярослава Дубневича лишили неприкосновенности именно за дела на УЗ. По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был в курсе финансового состояния "Укрзализныци", в частности его потребностей при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельс, крестовин, контррельсовых рельс и комплектов раздельного скрепления. Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, одиозного нардепа правоохранители считают организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзализницы". По данным следователей НАБУ, В 2015–2016 годах через филиал УЗ "Центр обеспечения производства была закуплена стрелочная продукция по завышенным ценам, при чем разницу в стоимости участники схемы поделили между собой.

Помимо схем на УЗ, в отношении Дубневичей НАБУ также расследует дело о разворовывании 300 млн кубометров газа на сумму 1,4 млрд гривен.

Теперь Дубневич-младший, который уже получил подозрение, в кулуарах парламента заявил журналистам, что не собирается скрываться от правосудия, согласен на арест и не собирается оплачивать залог, который ему может назначить суд.

Верховная Рада коррупция Укрзализныця ГПУ НАБУ Ярослав Дубневич снятие неприкосновенности
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