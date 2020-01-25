Лещенко рассекретил, какую жирную должность просила Тимошенко у Зеленского

Сергей Лещенко рассказал, что от Зеленского хотела Тимошенко / УНИАН

Народный депутат Юлия Тимошенко после победы Владимира Зеленского на президентских выборах просила у него "жирную" должность, рассказал бывший журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко, который недавно стал членом Наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця с громадной зарплатой в размере 588 тысяч гривен.

"Совсем забыл еще об одной должности, которую просила Юлия Тимошенко. Это Бердянский морской торговый порт. Когда после победы Владимира Зеленского она вышла на Банковую с предложением пустить ее во власть, то просила для своих людей 3 должности: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины и... Бердянский порт", - рассказал Лещенко в своем телеграм-канале.

Резюмируя, Лещенко подчеркнул, что в итоге "Тимошенко не приняли во власть, должности она не получила, ушла в радикальную оппозицию, а порт будут готовить для передачи в концессию".

В свою очередь, народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский обратил внимание на то, что сам Лещенко отмазывается от вопроса о том, какую зарплату ему платит Укразализыця.

"Сергей Лещенко и раньше был не очень твёрдой субстанцией, но сейчас перешёл в совсем жидкое состояние. Почитайте, как он отмазывается от простого вопроса "какую зарплату тебе платит государственная Укрзализныця?". Кстати, назначен он туда для того, чтобы у парня появился легальный доход для выплаты долгов "за квартиру"", - высказался Дубинский в своем телеграм-канале.

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