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Лещенко рассекретил, какую жирную должность просила Тимошенко у Зеленского

25 января 2020, 14:03

Бывший нардеп рассказал, что после победы Зеленского Тимошенко вышла на Банковую с предложением пустить ее во власть и просила для своих людей 3 должности.

Сергей Лещенко
Сергей Лещенко рассказал, что от Зеленского хотела Тимошенко / УНИАН

Народный депутат Юлия Тимошенко после победы Владимира Зеленского на президентских выборах просила у него "жирную" должность, рассказал бывший журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко, который недавно стал членом Наблюдательного совета госкомпании Укрзализныця с громадной зарплатой в размере 588 тысяч гривен.

"Совсем забыл еще об одной должности, которую просила Юлия Тимошенко. Это Бердянский морской торговый порт. Когда после победы Владимира Зеленского она вышла на Банковую с предложением пустить ее во власть, то просила для своих людей 3 должности: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую компанию Украины и... Бердянский порт", - рассказал Лещенко в своем телеграм-канале.

Резюмируя, Лещенко подчеркнул, что в итоге "Тимошенко не приняли во власть, должности она не получила, ушла в радикальную оппозицию, а порт будут готовить для передачи в концессию".

В свою очередь, народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский обратил внимание на то, что сам Лещенко отмазывается от вопроса о том, какую зарплату ему платит Укразализыця.

"Сергей Лещенко и раньше был не очень твёрдой субстанцией, но сейчас перешёл в совсем жидкое состояние. Почитайте, как он отмазывается от простого вопроса "какую зарплату тебе платит государственная Укрзализныця?". Кстати, назначен он туда для того, чтобы у парня появился легальный доход для выплаты долгов "за квартиру"", - высказался Дубинский в своем телеграм-канале.

Читайте такжеЛещенко приписал себе "благородные" ошибкиНапомним, ранее народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский рассказал,  что бывший народный депутат Сергей Лещенко назначен членом наблюдательно совета Укрзализныци.

"Видите, не зря Серёжа со своими друзьями так усердно и с таким еврооптимизмом лизали жопу Абромавичусу, который поставил Гончарука премьер-министром. Нализал аж на набсовет УЗ с многомиллионной

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