Арахамия назвал условие возвращения Дубинского во фракцию Слуга народа

По мнению главы фракции, Дубинскому стоит доказать свое невмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки. Это позволит вернуть его во фракцию.
Исключенного из фракции Слуга народа Александра Дубинского могут восстановить при условии, если он докажет свое невмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки, заявил глава фракции Давид Арахамия.
Решение, по его словам, будет принимать фракция.
"Если он докажет невиновность в этом процессе, и то, что он не вмешивался ни в какие выборы, если он будет иметь желание присоединиться, то я с удовольствием созову фракцию. И фракция решит таким же именно образом. Если будет 70% "за", то он может вернуться", – заявил Арахамия, пишет LB.ua.
Арахамия добавил, что несколько раз лично беседовал с Дубинским.
Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским
"Конечно, мы имели несколько разговоров с ним. Я ему лично предлагал сделать так, как ему советовал президент (дважды предлагал выйти из фракции самостоятельно). И пойти своим путем", – отметил он.
Исключение Дубинского из фракции Слуга народа - о чем сообщалось ранее:
- В понедельник, 1 февраля, нардеп Александр Дубинский исключен из парламентской фракции партии Слуга народа.
- Напомним, в январе власти США ввели санкции против ряда организаций Украины и ее граждан за вмешательство в выборы американского президента. Под американские санкции в частности попал Александр Дубинский.
- Позже стало известно, что нардепа собираются исключить из фракции Слуги народа, в политсиле начали собирать подписи за такую инициативу.