Арахамия назвал условие возвращения Дубинского во фракцию Слуга народа

Арахамия назвал условие восстановление Дубинского / УНИАН

Исключенного из фракции Слуга народа Александра Дубинского могут восстановить при условии, если он докажет свое невмешательство в выборы в Соединенных Штатах Америки, заявил глава фракции Давид Арахамия.

Решение, по его словам, будет принимать фракция.

"Если он докажет невиновность в этом процессе, и то, что он не вмешивался ни в какие выборы, если он будет иметь желание присоединиться, то я с удовольствием созову фракцию. И фракция решит таким же именно образом. Если будет 70% "за", то он может вернуться", – заявил Арахамия, пишет LB.ua.

Арахамия добавил, что несколько раз лично беседовал с Дубинским.

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским

"Конечно, мы имели несколько разговоров с ним. Я ему лично предлагал сделать так, как ему советовал президент (дважды предлагал выйти из фракции самостоятельно). И пойти своим путем", – отметил он.

Исключение Дубинского из фракции Слуга народа - о чем сообщалось ранее: