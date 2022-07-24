Когда силы ВСУ на поле боя превысят возможности войск РФ, Украину перейдет в наступление – Арестович

Прекращение способности войск РФ наступать станет главным условием для перехода ВСУ к контрнаступлению - Арестович / Коллаж УНИАН

Вооруженные силы Украины действуют по плану. Российские войска получают старую технику, а украинская армия оружие Запада. Главным условием перехода к контрнаступательной операции является прекращение способности врага идти в наступление. Сейчас наши силы обороны работают над истощением противника. Недели три назад ВС РФ достигли потолка своих возможностей. Когда потенциал наших войск превысит возможности врага, начнется масштабное наступление. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью Радио Чикаго он рассказал о том, что уже сейчас на баланс российской оккупационной армии попадает старая военная техника. В это же время в Украину, наоборот, приходит новое оружие, которое поступает от западных союзников. Контрнаступление станет возможным, когда противник больше не сможет наступать.

"Главным условием контрнаступления является прекращение способности противника наступать. В противном случае нет никакого смысла наступать, поскольку мы нарвемся на встречные контрудары и все силы, которые мы накопили, потратятся на встречные бои", - отметил Арестович.

Также он добавил, что на данный момент силы обороны Украины работают над истощением вражеских военных подразделений. Оккупанты на отдельные участки фронта – от Изюма до Бахмута, а также до админграницы Луганской и Донецкой областей – стянули 60% от своих войск.

По его мнению, сейчас ВСУ надо истощить противника, чем они успешно и занимаются. Три недели назад военный потенциал российских войск, которые находятся в Украине, достиг потолка своих возможностей. Когда у них станет меньше сил, а украинская армия начнет укрепляться, начнется широкомасштабная контрнаступательная военная операция.

Читайте такжеВойска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – эксперт"Нам надо их истощить. И мы это делаем, ведя маневренную оборону на тех участках, где они пытаются наступать, куда стянуто 60% России от Изюма до Бахмута и до границы Луганской и Донецкой областей. Треугольник. Там сейчас 60% тех 130-150 тысяч российских войск, которые в принципе здесь воюют. Так вот, российская армия вышла на плато недели три назад и это плато начало кривится, а мы наоборот начали набирать возможности. Вот когда эти два графика сойдутся, мы перейдем в наступление", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил войскам задачу по освобождению всех захваченных Россией территорий. По словам Данилова, сроки и способы реализации задачи будут определять военные во главе с Зеленским.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва, дескать, собирается "расширить географию" своей якобы "спецоперации", в том числе, на Херсонскую и Запорожскую области. Также, по его словам, россияне, дескать, готовы пойти еще дальше, если Запад будет оказывать военную помощь Киеву.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предположил, что уже через месяц-полтора войска России утратят потенциал для последующего наступления на востоке Украины. По словам Арестовича, на других направлениях захватчики уже не наступают, но продолжают стрелять.

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