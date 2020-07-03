В Нацбанке назвали "красные линии" после ухода Смолия

Рожкова озвучила "красные линии" после ухода Смолия / flickr.com

Отставка Якова Смолия - в команде Нацбанка останутся прежние "красные линии" после ухода с должности его главы.

Об этом сказала и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова на брифинге в пятницу, 3 июля.

По ее словам, основными "красными линями" остаются независимость Национального банка как институции и право принимать решение независимо от политических убеждений и пожеланий.

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"Это недопустимость включения печатного станка, это недопустимость возврата банков прежним владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", – отметила Рожкова.

Она призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству, которое позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией и законом О НБУ.

Рожкова заверила, что команда НБУ понимает свою ответственность и остается работать для сохранения и обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора.

Отставка Смолия

Напомним, Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении с должности главы Нацбанка по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что решил уволиться из-за "систематического политического давления".

Позже – 2 июля, глава государства внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрили проект постановления об увольнении Смолия.