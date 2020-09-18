Резников оценил вероятность внесения "особого статуса" Донбасса в Конституцию

Украина не будет вносить изменения по Донбассу в Конституцию - Резников / УНИАН

Украина не намерена вносить в Конституцию особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинские власти по-прежнему считают, что Минские соглашения нужно пересматривать.

Об этом заявил вице-премьер, замглавы ТКГ по Донбассу Алексей Резников в ходе часа вопросов депутатов к правительству в Раде.

По его словам, глава государства Владимир Зеленский озвучил аналогичную политическую позицию во время саммита лидеров стран Нормандского формата, который состоялся 8 декабря 2019 года в Париже. Точка зрения Банковой отстаивается и в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеКравчук заставил извиниться посланника Путина после резкого заявления о Донбассе

"Президент дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено. Также президент неоднократно говорил, что минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Алексей Резников.