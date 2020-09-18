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Резников оценил вероятность внесения "особого статуса" Донбасса в Конституцию

18 сентября 2020, 12:00

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей позиции по Донбассу еще 8 декабря прошлого года на саммите в Париже.

Резников
Украина не будет вносить изменения по Донбассу в Конституцию - Резников / УНИАН

Украина не намерена вносить в Конституцию особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинские власти по-прежнему считают, что Минские соглашения нужно пересматривать.

Об этом заявил вице-премьер, замглавы ТКГ по Донбассу Алексей Резников в ходе часа вопросов депутатов к правительству в Раде.

По его словам, глава государства Владимир Зеленский озвучил аналогичную политическую позицию во время саммита лидеров стран Нормандского формата, который состоялся 8 декабря 2019 года в Париже. Точка зрения Банковой отстаивается и в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.Читайте такжеКравчук заставил извиниться посланника Путина после резкого заявления о Донбассе

"Президент дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено. Также президент неоднократно говорил, что минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Алексей Резников.

  • Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин анонсировал включение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство – в закон о так называемом "особом статусе" Донбасса. Проблемные моменты в ее имплементации предлагается решать на саммите Нормандской четверки в Париже.
  • Тем временем глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев может принять отдельный закон о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
  • В свою очередь, замглавы ТКГ Алексей Резников назвал наиболее вероятные сроки возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины.

новости Украины Конституция особый статус новости Донбасса Алексей Резников
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