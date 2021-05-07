Тюрьма за ложь в декларациях: Венецианка согласовала законопроект Зеленского

Венецианская комиссия поддержала законопроект Зеленского / УНИАН

Венецианская комиссия пришла к выводу, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского об ответственности госслужащих за ложь в декларациях №4651 соответствует международным обязательствам Украины.

Об этом свидетельствует заключение Венецианской комиссии.

По ее мнению, президентский законопроект не противоречит решению Конституционного суда Украины и соответствует предыдущим рекомендациям комиссии, а также соответствует международным обязательствам Украины.

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Напомним, заключение у Венецианки было запрошено спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым 12 марта.

Как говорится в тексте решения, Венецианская комиссия приветствует введение в УК наказания в виде тюремного заключения для правонарушений в особо крупных размерах, связанных с декларированием активов. Кроме того, приветствуется повышение денежных штрафов для нарушителей.

В то же время, в Венецианской комиссии отмечают, что усиление санкций должно сопровождаться усилением антикоррупционных институтов и механизмов в стране.

О чем законопроект

Законопроект Зеленского о возвращении тюремного наказания за ложь в декларациях чиновников направлен на исправление ситуации, созданной спорным решением КСУ от октября 2020 года. Тогда суд, фактически, сделал механизм декларирования неэффективным, что повлекло за собой резкую критику со стороны общества. Кроме того, тогда негативно отреагировала и Венецианская комиссия.

В конце прошлого года Рада приняла закон, который восстановил уголовную ответственность за неточные декларации, но не тюремное заключение.

В законопроекте Зеленского №4651 предлагается вновь ввести наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет для наиболее серьезных случаев. 15 апреля Рада приняла его за основу.