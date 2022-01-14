В СНБО рассказали, кто может заниматься кибератаками против Украины

Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
В СНБО отреагировали на сегодняшнюю массовую кибератаку на госстайты и заявили, что за этим поступком стоит Россия.
Как пояснил Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины.
"Это Российская Федерация", - сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.
Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
"Они хотят, чтобы определенные процессы (в Украине - ред.) прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они являются крайне важными для существования вообще системы государственного управления", - пояснил Данилов.
Массовая хакерская атака
Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро пятницы, не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.
Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.
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