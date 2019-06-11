Вкуснейшее варенье из шелковицы на зиму: простой рецепт

Варенье из шелковицы с лимоном просто готовить / Скриншот видео с youtube.com

Шелковица (тутовое дерево) — дает не только вкусные, но и полезные плоды. Ягоды шелковицы можно заготовить на зиму, приготовив варенье.

Главред решил узнать, как приготовить вкуснейшее варенье из шелковицы на зиму, и нашел простой рецепт.

Варенье из шелковицы, рецепт с лимоном

Ингредиенты:

1 кг шелковицы;

900 г сахара;

сок одного лимона.

Варенье из шелковицы: способ приготовления

Оборвите хвостики шелковицы, засыпьте ягоды сахаром и оставьте минимум на 12 часов. Потом поставьте ягоды на очень медленный огонь, доведите до кипения, уберите пену и семечки и варите массу 10 минут. Снимите варенье из шелковицы с огня и оставьте на 5-6 часов.

Читайте такжеВаренье из розы: как сварить обалденное полезное вареньеПосле этого снова поставьте массу на огонь, снимите пену, уберите косточки и варите ягоды 10 минут. Когда варенье из шелковицы на зиму немного остынет — добавьте сок лимона. Лимон добавляют, в частности, чтобы варенье не засахарилось.

Потом перемешайте и подогрейте варенье из шелковицы с лимоном — оно должно около 2 минут почти кипеть (должны быть небольшие пузырьки). Снимите пену и отправьте варенье в банки.

Варенье из шелковицы, полезные свойства:

Зрелые плоды шелковицы содержат большое количество вещества ресвератрол, которое является мощным антиоксидантом (вещества, которые борются с процессом окисления);

В шелковице есть витамины РР, А, С, витамины группы В, микро- и макроэлементы, а также органические кислоты;

Способствует улучшению работы мочевой системы, позитивно влияет на пищеварение и нормализует стул;

Считается, что варенье из шелковицы помогает побороть последствия стресса и способствует улучшению сна.

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