Чем заменить разрыхлитель для теста: три невероятно простых способа

Как заменить муку и разрыхлитель / ua.depositphotos.com

С введением в Украине военного положения и полномасштабного вторжения России в Украину каждый из нас старается запастись продуктами. В домашних условиях готовят хлеб, различную выпечку и делают заготовки.

В данной ситуации не всегда можно купить разрыхлитель для теста, который помогает быстрее приготовить нужное блюдо.

Разрыхлитель теста или пекарский порошок состоит из соды, лимонной кислоты и муки (крахмала). Его основная задача - это наполнить тесто углекислым газом и сделать выпечку более пышной.

Если под рукой нет разрыхлителя для теста, мы предлагаем вам топ-3 способа сделать его дома.

Чем заменить разрыхлитель для теста

1 способ. В сухой тарелке размешать 5 столовых ложек соды, 3 столовые ложки лимонной кислоты и 12 столовых ложек муки.

Все хорошо перемешать лопаткой. Мука с разрыхлителем готова.

2 способ. половина чайной ложки соды погасить столовой ложкой уксуса. Все размешать с мукой. Обычно соду применяют с сухими ингредиентами, но в данном случаи получаются вкусные пирожки и печенье.

Обычно, сода придает в выпечке не очень приятный вкус, потому ее стоит погасить уксусом.

3 способ. Обычная газированная вода станет прекрасным заменителем разрыхлителя. Муку хорошо просеять, добавить газированной воды пол стакана и немного лимонной кислоты.

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