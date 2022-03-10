УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Как сохранить хлеб свежим на долгое время: 5 самых простых способов

10 марта 2022, 18:43

Сколько можно хранить хлеб в морозилке и как его сохранить свежим.

хлеб
Как правильно хранить хлеб / ua.depositphotos.com

В Украину пришла война и каждый из нас пытается выживать в условиях военного положения. Хлеб сейчас стараются покупать с запасом или печь самим, ведь не всегда в магазинах можно найти свежий.

Как нужно хранить хлеб дома, чтобы он был мягким, без плесени и не черствел.

Свежий хлеб стоить хранить в крафт пакете или бумаге для выпечки. Особенно это касается белого хлеба и бездрожжевого.

Чтобы хлеб в доме никогда не плесневел, стоит купить деревянную хлебницу. Положить туда льняное полотенце. Из-за пластмассовых или железных хлебниц быстро черствеет.

В хлебницу можно положить дольку яблока или пару кубиков рафинированного сахара, тогда хлеб будет свежим еще пару дней.

Белый и черный хлеб нельзя хранить в одном месте. Если один из них испортился, выбрасывать придется две буханки.

Прекрасным местом для хранения хлеба является морозилка. Хранить в морозилке можно любой хлеб и белый, и черный. Вот только замораживать лучше предварительно нарезной хлеб, тогда он будет свежее и резать уже не нужно.

А вот в холодильнике хлеб хранить нельзя. Из-за перепада температуры хлеб быстро черствеет и меняет вкус.

Сколько можно хранить хлеб

Хлеб без упаковки можно хранить не более чем 24 часа.

В холодильнике хранить хлеб до 3 дней.

В морозилке можно хранить хлеб до 3-6 месяцев.

Читайте также:

viber
хлеб белый хлеб лайфхак
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиакаАстролог рассказала, чем опасна магическая дата 22.02.2022 для каждого знака зодиака Щедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале мартаЩедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале марта "И не стыдно голышом?": Каменских порвала сеть фото в прозрачном белье"И не стыдно голышом?": Каменских порвала сеть фото в прозрачном белье Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запеканииМатовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании Первые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войныПервые договоренности и "угасание России": астролог составила гороскоп для Украины и окончание войны

Последние новости

19:57

ВСУ разбили оккупантов на Черниговщине: "отжали" у врага десятки танков

19:54

ЕС не может начать процедуру вступления со страной в состоянии войны - Макрон

19:37

В США раскрыли сценарий победы Украины в войне с РФВидео

19:37

Как развалить путинскую Россию: что есть и чего не хватаетмнение

19:31

Расстрел мэра Гостомеля: оккупанты заминировали тело погибшего

Реклама
19:16

Кулеба обсудил с главой МИД Франции переговоры с Лавровым

18:52

Врага отбросили назад: ВСУ освобождают от оккупантов пригород ЧерниговаВидео

18:47

Во Львовской ОВА рассказали, как релокализировать бизнесы с востока и центра Украины

18:46

Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастисьВидео

18:43

Как сохранить хлеб свежим на долгое время: 5 самых простых способовВидео

18:29

В разведке рассказали о ликвидации одного из главарей кадыровцев в УкраинеВидео

18:03

Три вещи, которые могут остановить наступление Путинамнение

17:57

"Свои мотивы, чисто бабки": оккупанты рассказали о мародерстве командиров РФВидео

17:39

"Ляжете в землю": военным РФ под Николаевом предложили сдаться по "зеленому коридору"Видео

17:20

Не выбрасывайте его никогда: что приготовить из черствого хлебаВидео

17:11

Послал россиян за российским кораблем: Барских отдаст Украине деньги за купленные в РФ билеты

16:53

Униженная Россия: как страну, что мнит себя великой, покидают производители туалетной бумагимнение

16:51

Кадыров на поводке и Путин с бомбой: в ГПСУ высмеяли провальный блицкриг РФ в УкраинеВидео

16:30

Путин не доживет до конца этого года – ПономаревВидео

16:20

От пилота осталось мокрое место: ВСУ сбили еще один штурмовик РФ Су-25

Реклама
16:13

Эвакуация по состоянию на первую половину дня 10 марта: из Изюма наконец вывезли 2000 человек

15:58

"Лавров пришел говорить, а не решать": Кулеба о переговорах в ТурцииВидео

15:48

В Мининфраструктуры показали альтернативные маршруты с востока на запад Украины

15:30

Каждый второй киевлянин покинул столицу из-за войны – Кличко

15:17

Как победобесие, которое насаждалось в России, поспособствовало войне в Украинемнение

15:01

Украина отстроит все разбомбленные города, правительство уже создает проекты – ЗеленскийВидео

14:23

Ключ к победе Украины – не санкции: что приведет к краху Россиимнение

14:23

ВСУ накрыли артиллерией российскую колонну вместе с полковником Захаровым

14:17

Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – ЗеленскийВидео

14:04

"Надеюсь, что министр Лавров услышал": Кулеба рассказал о главной подлости России

13:55

РФ должна вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС – это лучшее, что она может сделать – Кулеба

13:31

Граждане и бизнесмены Германии собрали более 100 млн евро и тонны гуманитарки для Украины, - Кличко

13:21

НАТО не готово защищать Украину и остановить войну – КулебаВидео

13:15

Почему США дадут Украине еще тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29мнение

13:13

"У министра Лаврова есть его последний iPhone": Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ

13:12

Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в МариуполеВидео

12:47

Окружить и взять Киев невозможно – Арестович

12:31

"Мы не нападали на Украину": Лавров изложил свою версию переговоров с Кулебой

12:12

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против самых богатых олигархов из РФ

12:03

Евросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо

Реклама
11:59

Переговоры были сложными: Кулеба рассказал о результатах встречи с ЛавровымВидео

11:48

В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина: говорят, этот вопрос обсуждают главы МИД

11:40

Война России против Украины: большинство украинцев верят в победу в ближайшие недели

11:35

Война в Украине: в России вербуют частные охранные фирмы

11:27

Захватчики совершили новый авианалет на Мариуполь: есть жертвыФото

11:23

Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровмнение

10:59

Под Николаевом украинская авиация уничтожила часть танков и колонну снабжения оккупантов

10:49

Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

10:45

Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

10:29

Первая встреча в условиях войны: начались переговоры Кулебы и Лаврова в ТурцииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять