Как сохранить хлеб свежим на долгое время: 5 самых простых способов

Как правильно хранить хлеб / ua.depositphotos.com

В Украину пришла война и каждый из нас пытается выживать в условиях военного положения. Хлеб сейчас стараются покупать с запасом или печь самим, ведь не всегда в магазинах можно найти свежий.

Как нужно хранить хлеб дома, чтобы он был мягким, без плесени и не черствел.

Свежий хлеб стоить хранить в крафт пакете или бумаге для выпечки. Особенно это касается белого хлеба и бездрожжевого.

Чтобы хлеб в доме никогда не плесневел, стоит купить деревянную хлебницу. Положить туда льняное полотенце. Из-за пластмассовых или железных хлебниц быстро черствеет.

В хлебницу можно положить дольку яблока или пару кубиков рафинированного сахара, тогда хлеб будет свежим еще пару дней.

Белый и черный хлеб нельзя хранить в одном месте. Если один из них испортился, выбрасывать придется две буханки.

Прекрасным местом для хранения хлеба является морозилка. Хранить в морозилке можно любой хлеб и белый, и черный. Вот только замораживать лучше предварительно нарезной хлеб, тогда он будет свежее и резать уже не нужно.

А вот в холодильнике хлеб хранить нельзя. Из-за перепада температуры хлеб быстро черствеет и меняет вкус.

Сколько можно хранить хлеб

Хлеб без упаковки можно хранить не более чем 24 часа.

В холодильнике хранить хлеб до 3 дней.

В морозилке можно хранить хлеб до 3-6 месяцев.

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