"Если это зажигает сердца, я буду петь": Пташку из "Азовстали" пригласили в суперфинал Голосу країни

Екатерина "Пташка" Полищук посетила Сніданок з 1 + 1 / Пресс-служба

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ седьмого эпизода "слепых прослушиваний" самого масштабного музыкального проекта Голос страны-12, трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, в эфире Сніданку з 1+1 продюсер проекта Голос країни сделал сюрприз Екатерине Полищук, более известной как парамедикиня с позывным "Пташка". Девушка обороняла Украину на "Азовстали", а в мае попала в плен рф. За освобождением "Пташки" следила без преувеличения вся страна, а видео, где она поет на "Азовстали", облетело весь мир.

"Я часто пела колыбельные, потому что музыка помогала ребятам из "Азовстали" при фантомных болях, когда обезболивающие уже не работали. Какая разница, ты проживешь 20 минут или 20 лет, их нужно прожить достойно. Мы не могли опустить руки, хотя и понимали все, что наиболее вероятно - мы не выживем и не выйдем из "Азовстали". Если представлять себе 9 кругов ада, то это пожалуй было последним. Тогда было важнее не выжить, а не сдаться. Ребята всегда просили петь, им нужно было держаться. В моей семье я всегда была "зачинщиком" всех музыкальных и театральных действ. Мама пела мне украинские народные песни вместо колыбельных и с тех пор я полюбила музыку. Я дважды пела даже тогда, когда была в плену, пела песню "Чорні брови, карі очі", - говорит "Пташка".

Создатели проекта предложили парамедикине выступить в суперфинале сезона.

"Для нас и нашей команды огромная честь пригласить тебя выступить в суперфинале главного музыкального проекта Голос країни, ведь голос вдохновляет, а песня - это часть нашего ДНК. Мы поем для того, чтобы дальше жить и бороться. Кроме того, в Голосі країни мы собираем деньги на поддержку ВСУ, поэтому будем рады рассказать твою историю и историю всех защитников Украины в суперфинале", - говорит продюсер Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Екатерина "Пташка" Полищук получила приглашение выступить в суперфинале Голосу країни-12 / Пресс-служба

"Пташка" ответила на предложение продюсера.

"Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это зажигает сердца, я конечно буду петь. Думаю, надо будет смотреть по моему физическому и моральному состоянию и по моему месту пребывания. В первую очередь для меня важно возвращение ребят из плена", - говорит "Пташка".

Уже в это воскресенье в 21:00 телезрители смогут увидеть последний эпизод "слепых прослушиваний". На сцену выйдет семейная пара Анастасия и Николай Гетьманы, которые пришли на Голос країни для того, чтобы показать, как звучит украинский Донбасс. Пара познакомилась в 2015 году, в лагере для беженцев и с тех пор создала дуэт, который впоследствии трансформировался в крепкую семью. Символичным является то, что Николай родом из Луганской области, а Настя - с Донецкой, и именно война объединила их в семью.

"Я встретил войну еще в 2014 году в городе Алчевск на Луганщине, а Настя - в городе Торецк Донецкой области. В тот момент нам пришлось стать вынужденными переселенцами. Мы познакомились в Киеве, в лагере для беженцев. Тогда мы создали дуэт, а потом поженились, и даже не могли подумать, что через какое-то время встретим полномасштабную войну уже в Киеве. 24 февраля мы проснулись от звонка мамы, которая сказала, что началась война, а потом услышали первые взрывы. Родители настояли, чтобы мы выехали к родственникам в Ивано-Франковск. С первого дня войны мы начали помогать вынужденным переселенцам из разных уголков страны. В какой-то момент в нашей квартире проживало около 16 человек. Мы все спали на полу и поддерживали друг друга. В настоящее время мы пишем украиноязычные, патриотические песни и даем благотворительные концерты. Верим в то, что наш родной Донбасс, как и остальные территории Украины, будут освобождены от оккупантов", - говорят Николай и Анастасия Гетьманы.

Пара исполнит песню группы The Hardkiss "Обними". Развернется ли к ним хотя бы кто-то из тренеров, смотрите уже в воскресенье на телеканале ТЕТ.

Николай и Анастасия Гетьманы - участники "слепых прослушиваний" Голосу країни-12 / Пресс-служба

Также выйдет на сцену и 24-летний Давид Маскиса. Парень работал в Германии инженером-механиком в автоконсернах, но впоследствии решил вернуться в Украину ради музыки. Полномасштабную войну Давид встретил в Киеве на левом берегу Днепра.

"Когда начали бомбить Борисполь, все было очень слышно. На тот момент у меня был выбор: поехать в Германию или остаться в Украине. Я понял, что смогу принести какую-то пользу моей стране, именно поэтому я решил остаться здесь. Сейчас прохожу подготовку, чтобы вступить в ряды ВСУ, защищать свою мать, и с каждым шагом и каждым часом приближать нашу победу над террористами и изгнать всю нечисть из нашей страны", - говорит Давид Маскиса.

Давид споет песню британско-израильского певца Alex Clare "Too Close". Сможет ли парень развернуть кого-то из тренеров, смотрите вскоре на телеканале ТЕТ.

Давид Маскиса - участник "слепых прослушиваний" Голосу країни-12 / Пресс-служба

Споет и известная фольклористка по имени Мария Квитка из Корсунь-Шевченковска, что на Черкасщине. Девушка всю жизнь занимается фольклористикой, насобирала более 2000 украинских народных песен и изучает историю украинского народного наряда. Девушка была консультантом по костюмам при создании исторической саги "Черный ворон" на 1+1.

"Для меня украинская народная культура - это одно целое. Не может быть песни отдельно от одежды или местности, где ее исполняли. Я объездила много сел в экспедициях, общалась со старшими людьми и насобирала более 2000 уникальных украинских народных песен. Сейчас я наблюдаю за тем, как расцветает украинская культура, не смотря на то, что враг более 400 лет пытается стереть нас и отобрать прошлое и будущее. Сейчас для себя я по-новому открыла все наши повстанческие и казацкие песни. Сегодня как никогда они вновь актуальны, ибо они напоминают о наших предках и могущественной, величественной истории прекрасного и свободного государства. Сейчас особенно важно держаться наших корней и знать, чьи мы дети", - говорит Мария Квитка.

Мария Квитка - участница "слепых прослушиваний" Голосу країни-12 / Пресс-служба

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одной благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".