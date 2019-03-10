В Англии фанат прямо на поле врезал капитану Астон Виллы

В Британии в рамках 36-го тура Чемпионшипа, состоявшегося 10 марта, во время встречи двух команд из Бирмингема Астон Виллы и Бирмингема фанат выскочил на поле ударил капитана Астон Виллы Джекома Грилиша.

Вопиющий инцидент произошел на 9-й минуте дерби, после чего матч пришлось прервать.

Should go to prison for the cap never mind attacking Jack Grealish pic.twitter.com/081vrPEPWm — MICHAEL (@mickybluey) March 10, 2019

Фаната увели с поля, позже футбольный хулиган был арестован и направлен в изолятор.

Отметим, что Грилиш во втором тайме ответил горе-фанату, забив гол.