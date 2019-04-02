"Было очень тяжело": знаменитый футболист пожаловался на расизм на украинских стадионах

2 апреля 2019, 15:25

Яя Туре рассказал, как на украинских стадионах болельщики оскорбляли его, имитируя звуки обезьян.

Яя Туре
Яя Туре

Знаменитый ивуарийский футболист Яя Туре пожаловался на случаи расизма во время его выступлений за донецкий Металлург.

"Сначала я чувствовал себя униженным, а потом очень злым. Имитирование звуков обезьян было хуже всего. Я должен был привыкнуть к этому. Я пытался играть в футбол, когда фанаты кричали: "Черный ****, черный ****! Возвращайся домой!" Было очень сложно. Это происходило в каждой игре. Иногда это делали болельщики моей собственной команды", - поделился он воспоминаниями в интервью Mirror.

Туре подчеркнул, что неоднократно жаловался на расизм в Украине своим родственникам.

"Я помню, как звонил моему отцу. Я сказал ему: "Они изображали обезьян передо мной. Папа, мне очень плохо!" Он сказал мне идти и играть, быть сильным. Он не хотел, чтобы это повлияло на меня, но он не понимал, насколько сильно я был задет. Даже если ты готов к этому, когда это происходит, ты все равно шокирован", - добавил ивуариец.

Напомним, ранее лондонский Челси обвинил болельщиков Динамо в расизме.

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Украина расизм Яя Туре
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