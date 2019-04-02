"Было очень тяжело": знаменитый футболист пожаловался на расизм на украинских стадионах

Яя Туре

Знаменитый ивуарийский футболист Яя Туре пожаловался на случаи расизма во время его выступлений за донецкий Металлург.

"Сначала я чувствовал себя униженным, а потом очень злым. Имитирование звуков обезьян было хуже всего. Я должен был привыкнуть к этому. Я пытался играть в футбол, когда фанаты кричали: "Черный ****, черный ****! Возвращайся домой!" Было очень сложно. Это происходило в каждой игре. Иногда это делали болельщики моей собственной команды", - поделился он воспоминаниями в интервью Mirror.

Туре подчеркнул, что неоднократно жаловался на расизм в Украине своим родственникам.

"Я помню, как звонил моему отцу. Я сказал ему: "Они изображали обезьян передо мной. Папа, мне очень плохо!" Он сказал мне идти и играть, быть сильным. Он не хотел, чтобы это повлияло на меня, но он не понимал, насколько сильно я был задет. Даже если ты готов к этому, когда это происходит, ты все равно шокирован", - добавил ивуариец.

Напомним, ранее лондонский Челси обвинил болельщиков Динамо в расизме.