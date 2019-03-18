Отвратительное поведение: Челси обвинил болельщиков Динамо в расизме

Челси-Динамо / Reuters

Болельщики киевского Динамо оскорбляли одного из чернокожих футболистов Челси в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

"Мы подтверждаем информацию о проявлении расизма со стороны небольшой группы болельщиков в отношении одного из наших игроков в концовке матча в Киеве. Мы искренне осуждаем это отвратительное поведение", - говорится в сообщении.

В лондонском клубе сообщили, что передали информацию об этом одному из арбитров после окончания матча, а также обсудили это с делегатами УЕФА.

"Ожидаем, что УЕФА проведет тщательное расследование инцидента, в свою очередь, мы готовы к сотрудничеству", - отмечают в пресс-службе Челси.

Напомним, 14 марта в ответном матче Динамо Киев на родном стадионе проиграло Челси с разгромным счетом 0:5.